Persona 5 Royal : Des ventes record en Occident selon SEGA

Il y a quelques semaines, alors que le confinement était devenu la norme a respecter, la réédition améliorée de Persona 5 sortait sur PS4 en Occident. Les Voleurs Fantômes y ont, manifestement, réussi un joli coup.

Paru pour Halloween 2019 en terres nippones, Persona 5 : Royal avait pour son premier mois de lancement réussi à attirer plus de 400.000 personnes. On pouvait craindre que l'Europe et les États-Unis ne réagiraient peut-être pas aussi bien à cette révision du RPG de 2016. Mais à en croire SEGA et la retranscription de du briefing avec les actionnaires suite au dernier rapport financier le 13 mai dernier, les choses se sont très bien passées.

Sans donner de chiffres, l'éditeur fait part de très bons résultats :

Persona 5 : Royal a été lancé le 31 mars au États-Unis et en Europe et a atteint des ventes record.

SEGA appuie sur le fait que si les éditions physiques ont été impactées pour tous ses titres, le dématérialisé a connu une nette augmentation sur les derniers mois. Et ce n'est qu'une bonne nouvelle parmi d'autres, puisque Yakuza : Like a Dragon a lui aussi réussi son lancement et que, côté PC, Football Manager 2020 est parvenu à faire mieux de 10% que son prédécesseur et que la série Total War, et en particulier le récent Three Kingdoms, se révèlent performante.

