TEST du SSD NVMe WD_Black SN850 : Le SSD ultime pour votre PC ou votre PS5 ?

Nous avons eu l'opportunité de tester un nouveau modèle de disque dur SSD de chez Western Digital en l'occurrence ici un modèle de la série WD_Black qui se veut haut de gamme avec des performances élevées. Il s'agit ici du modèle SN850.

Inutile de vous rappeler que l'ère des disques durs est révolue pour le gaming et que depuis plusieurs année le SSD s'est désormais imposé.

Existant sous plusieurs formes comme le très classiques 2,5 qui tend à disparaitre au profit du format U2 ou PCIe NVMe M2 à l'image de ce modèle SN850. Contrairement au 2,5 le NVMe M2 a pour avantage d'être beaucoup plus petit et surtout d'offrir des vitesses de transfert en lecture beaucoup plus élevées, et pouvant encore très récemment atteindre les 5000 Mo/Sec.

Du moins jusqu'à l'apparition du PCIe Gen 4, puisque ce modèle qui nous intéresse aujourd'hui va encore plus loin et propose des taux de transfert allant jusqu'à 7000 Mo/s en lecture !

D'excellente performances

Le SN850 existe en 3 modèles à savoir des versions 500 Go, 1 To et 2 To. Notons que le modèle en question est vendu avec ou sans dissipateur thermique selon la taille de votre porte-feuille. Le modèle avec dissipateur en plus d'optimiser les performances du SSD propose également une compatibilité RVB si vous aimez que votre PC soit illuminé de mille lumières.

Voici les principales caractéristique du SN850 :

Dimensions : 22 x 80 x 1.5 mm

: 7000 Mo/sec Débit écriture : 4100 Mo/sec

Evidemment côté tarif il faut s'accrocher et cela commence à 159 euros pour la version 512 Go pour terminer par 559 euros pour la version 2 To. La version 1 To est quant à elle proposée au tarif de 249 euros.

En jeu évidemment les vitesses sont optimales pour les chargements et le soft Chrystal Disk Mark vient confirmer tout ça en chiffres avec des vitesses tout simplement folles à savoir :

7067 Mo/s en lecture et 5242 Mo/s en écriture

Parfait pour la PS5 ?

Le soft TxBENCH donne lui aussi des résultats excellents en séquentiel avec 6798 Mo/s en lecture et 5342 Mo/s en écriture. À l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs SSD sur le marché avec des performances record d'autant que malgré le prix la garantie de 5 ans permet quand même de faire un achat l'esprit tranquille. Par contre si vous avez un CPU Intel, sachez qu'il faudra attendre la 11e génération de processeurs pour la prise en charge du PCIe Gen 4.

Enfin, sachez que ce modèle en particulier est pensé pour être compatible avec la PS5 (il en possède les caractéristiques). Si il ne l'est pas encore officiellement, il a "toutes les cartes en main" pour l'être à l'avenir.

EN RÉSUMÉ LE SSD NVMe M.2 ULTIME ! Si vous avez envie de vous faire une nouvelle configuration ou alors de remplacer votre "vieux" SSD 2,5 c'est clairement le modèle ultime pour le faire. Cette Gen 4 apporte des taux de lecture et d'écriture encore plus performants et vous avez entre les mains ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de stockage. D'autant que ce dernier est entièrement compatible avec la PS5 sur la papier. Par contre assurez-vous d'avoir un PC compatible avec l'interface PCIe 4.0

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Excellent pour les jeux

Les performances/vitesses

Le meilleur SSD du marché Le prix