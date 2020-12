Captain Tsubasa Rise of New Champions : Les nouveaux joueurs se présentent, la MAJ est arrivée

Il y a un peu moins d'une semaine, Bandai Namco parlait des premiers joueurs en DLC de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, prévus pour début décembre. Il n'y aura pas à patienter énormément pour en profiter, avec une mise à jour qui va de son côté faire souffler le vent du changement.

Les 3 premiers personnages en DLC de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, compris dans le Character Pass à 24,99 euros, entreront sur le terrain ce jeudi 3 décembre. Ce sont des joueurs issus de l'arc Tournoi mondial Junior que les fans connaissent bien et qui, en plus de se montrer dans la bande-annonce ci-dessus, se présentent ainsi, selon les mots du producteur Katsuaki Tsuzuki :

Le premier de ces personnages est "Stefan Lévine".



Ses compétences sont au niveau de sa technique exceptionnelle : Lévine est un personnage très équilibré et accessible. Il permet d'utiliser la "Feinte de l'aurore", que vous connaissez bien. Par contre, nous avons intégré son tir d'origine, étant donné l'époque dans laquelle il s'inscrit. Ces nouveaux personnages supplémentaires pourront enrichir votre Dream Team. En outre, vous pourrez participer à l'événement d'entraînement dans "ÉPISODE: NOUVEAU HÉROS" via la carte d'ami, et ainsi apprendre des compétences utiles.



Le deuxième personnage est Singprasert Bunnaak, de la sélection junior thaïlandaise.



Nous lui avons conféré beaucoup de puissance : ainsi, lorsqu'il réussit un tacle, il frappe le ballon même si des adversaires sont présents. Il peut donc s'emparer du ballon tout en envoyant un adversaire au tapis. Certains pourraient se demander pour quelles raisons Bunnaak est un joueur de sélection junior et Lévine, un joueur honoraire. Lorsque nous avons écrit le scénario, nous avons établi la liste des participants au tournoi mondial junior et la sélection junior thaïlandaise n'apparaissait pas dans l'histoire, mais ils y participaient. Bien sûr, Bunnaak dévoilera ses compétences et techniques utiles via l'événement d'entraînement.



Le troisième personnage est Ricardo Espadas, de la sélection junior mexicaine.

Bien qu'étant gardien, il est connu pour sa grande agressivité. Dans ce jeu, le gardien faisant également office de jauge d'énergie, il n'était pas évident à caractériser. Les joueurs qui ont déjà passé beaucoup de temps sur ce titre ont compris que seuls les arrêts faisaient baisser la jauge d'énergie des gardiens. Lorsque cette jauge est vide, il faut attendre un certain temps avant qu'elle ne se remplisse, mais pour Espadas, il suffit de réussir un dribble. On peut donc dire qu'il prend des risques élevés, qui peuvent être payants et inverser le cours des choses.

Autre nouvelle : au cas où vous n'auriez pas lancé le jeu ou simplement pas remarqué, celui-ci s'est mis à jour gratuitement. L'équipe du collège Otomo, avec pour capitaine Hanji Urabe (souvenez-vous, Jack Morris) et en star le surpuissant Shun Nitta, a été ajoutée. Le mode Assisté fait aussi son apparition dans la partie Episode : Tsubasa, histoire que tout le monde s'amuse. Et certains équilibrages interviennent ou sont à l'étude, notamment concernant certaines statistiques de tir. Et tout cela, ce sera pour d'autres mises à jour à venir plus tard, dans le respect de la feuille de route et des consignes du coach, parce que l'important, c'est les trois points, et la routourne va tourner.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible sur PS4, PC et Nintendo Switch.