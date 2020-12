PlayStation Now : Voici les jeux de décembre 2020, jeu culte à l'Horizon

Comme chaque mois fabriqué par les dieux de l'Olympe, PlayStation annonce les jeux jouables via le PlayStation Now, ce service de streaming vous permettant moyennant un abonnement payant, de jouer à des centaines de jeux différents. Voici les "nouveautés" du mois de décembre, avec quelques départs aussi, snirf...

Des frontières futuristes aux îles désertes et autres étendues apocalyptiques, voicilà en gros ce qui vous attendra avec les jeux PS Now de Décembre.

Vous avez bien lu, on aura droit aux très surpuissant Horizon Zero Dawn, mais également à Stranded Deep et Darksiders III. Si cela ne vous suffit guère, prenez mla route et défoncez tout dans Wreckfest, ou alors affrontez des hordes d'ennemis dans Broforce ou mettez en déroute des unités hostiles dans The Surge 2.

Les jeux du PS Now de Décembre 2020 (+ durée) :

Comme à chaque fois, et parce que la vie n'est hélas, pas éternelle, sauf pour certains êtres élus, voici les titres qui s'en vont du PS Now : il s'agit de Resident Evil 7, Metro Exodus, Wolfenstein : The old Blood ainsi que Rocket League.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.