SoulCalibur VI : Hwang est le dernier combattant du Season Pass 2

Le dernier combattant du Season Pass 2 de SoulCalibur VI a été révélé ce samedi 28 novembre au cours du SoulCalibur VI Online Challenge, tournoi en ligne officiel présenté par les spécialistes Eternal Dragon et Kayane. Et c'est un retour auquel on ne croyait plus.

À voir aussi : Mortal Kombat 11 : Christophe Lambert et les acteurs du film de 1995 intégrés au jeu

Hwang sera disponible en tant que personnage jouable de SoulCalibur VI téléchargeable à partir de ce mercredi 2 décembre. Il rejoint Hilde, Haomaru et Setsuka dans le Season Pass 2 sous la bannière DLC 13, le DLC 14 proposé le même jour, représentant le set de création F, avec toujours plus d'éléments de Tekken pour personnaliser ses avatars. Il pourra être obtenu en DLC individuel pour 5,99 euros.

Hwang you back for good ♫

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Hwang, ou ont un vague souvenir, ce virevoltant bretteur coréen faisait partie du roster du Soul Edge/Soul Blade, premier jeu de la série devenue SoulCalibur apparu en 1995, avant de se voir relégué au rang de combattant déblocable dans SoulCalibur et SoulCalibur III et de disparaître.

À noter qu'une mise à jour gratuite interviendra le jour de son arrivée, donnant accès au stage Motien Pass Ruins, à des éléments du costume classique de Seong Mi-na, compatriote de Hwang, et de nouveaux épisodes pour Mitsurugi et Nightmare. Faut-il maintenant s'attendre à un Season Pass 3 ? Et pourquoi pas le retour de Rock ? Tous les rêves sont possibles.

SoulCalibur VI est disponible sur PS4, Xbox One et PC.