Insert Coin : Le documentaire sur l'histoire de Midway disponible en France, les infos

Vu de France, où le jeu japonais est roi, l'importance et l'influence de Midway sur l'histoire du jeu vidéo ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. Si ses dernières années ne furent clairement pas glorieuses, l'éditeur américain est derrière des titres et licences mythiques. Aujourd'hui, un documentaire vous propose de (re)découvrir les années Midway.

Insert Coin, le documentaire consacré à l'histoire de Midway Games vient de sortir après une production longue de plusieurs années. Ce film d'1h42 revient sur toute l'histoire de Midway, de ses débuts sous le nom de Williams, à la création de Mortal Kombat, en passant par NBA Jam ou la création de Terminator 2 : The Arcade Game avec l'accord de James Cameron. Bien évidemment, les différentes polémiques provoquées par les jeux de l'éditeur sont elles aussi évoquées.

En plus de revenir sur l'histoire de la société et de ses jeux, le documentaire traite également des créateurs de ces derniers. Et nombre d'entre eux ont été interviewés pour les besoins du documentaire. Parmi les intervenants entendus ici se trouvent par exemple Eugene Jarvis (créateur de jeux comme Defender, Robotron : 2084 ou encore la série des Cruis'n), John Tobias (co-créateur de Mortal Kombat) ou encore Mark Turmell (créateur de NBA Jam).

Josh Tsui, le réalisateur d'Insert Coin, est par ailleurs lui-même un ancien de Midway (où il a oeuvré comme designer sur des titres comme WWF WrestleMania : The Arcade Game ou Mortal Kombat 4). En plus de ces témoignages, le documentaire est illustré à l'aide d'images d'archives rares qui ont de quoi intéresser les personnes que l'histoire du jeu vidéo passionne.

Le jeu vidéo à l'américaine

Initialement financé via une campagne Kickstarter, Insert Coin a, comme nombre de projets de ce type, demandé bien plus de temps que prévu initialement. Et face à l'intérêt généré par le projet depuis sa sortie outre Atlantique, l'équipe derrière le documentaire a décidé de le proposer également aux internautes européens, et donc français.

Les personnes intéressées peuvent donc se rendre sur le site d'Alamo on Demand et louer ou acheter Insert Coin. La location est proposée au prix de 8,40 euros tandis que l'achat coûte 13,44 euros. À noter que le documentaire est accompagné d'une session de Questions-Réponses de 59 minutes à laquelle ont pris part Josh Tsui, Sal DiVita et Mark Turmell.

Un tel documentaire peut-il vous intéresser ? Quels souvenirs gardez-vous de Midway ? Quels sont vos jeux préférés de cet éditeur ? Estimez-vous que son importance est reconnue à sa juste valeur ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.