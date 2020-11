Black Friday : C'est l'heure des Soldes sur l'Epic Games Store, jusqu'à -75% de réduction

Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020, lendemain de la très américaine fête de Thanksgiving... Et donc, c'est le fameux Black Friday qui, chez nous, devra attendre un peu. Chez Epic, on ne patiente pas et on tire quelques cartouches pour faire venir de nouveaux acheteurs.

Les Soldes de l'Epic Games Store attendent les joueurs PC jusqu'au jeudi 3 décembre. Ce sont plus de 250 jeux que l'on trouve sur la boutique des créateurs de l'Unreal Engine. En fait, j'ai compté, ça m'a pris environ 8 jours : ils sont exactement 252 à se trouver à prix réduit. Et dans ce joli tas, on ne trouve pas que des titres datant de Mathusalem. Mais alors pas du tout.

Tenez, voici quelques exemples pour vous en convaincre :

A-t-on besoin de vous en montrer encore plus ? Oui ? Alors la liste complète, exhaustive et ultime se trouvera au bout de cet hyperlien orangé.

À noter qu'il y a un jeu gratuit jusqu'au 3 décembre à 17h00, c'est MudRunner. Ensuite, Cave Story + (comme c'est amusant) lui succédera.