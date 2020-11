Ghost of Tsushima : Une bien belle figurine de Jin Sakai se précommande

C'est l'une des plus belles exclusivités de la PlayStation 4. Elle n'a pas fini de faire parler d'elle, avec l'ajout récent de son mode multi Legends, mais si en plus une figurine se greffe à tout ça, où court le monde ?

Si vous êtes un énorme fan de Ghost of Tsushima et que vous aimez les beaux objets décoratifs, il ne fait aucun doute que vous aurez envie de jeter un oeil à la figma de Jin Sakai, héros du jeu d'Insomniac. D'ailleurs, on vous en donne l'opportunité avec les images dans notre galerie ci-dessous. Peut-être avez-vous déjà la carte bleue en mains et criez-vous "Shut up and take my money" à qui veut bien l'entendre en reluquant cette statuette d'environ 15 cm. Bonne nouvelle.

Les précommandes lancées

Ce Jin Sakai fabriqué par Good Smile est en précommande sur les boutiques du fabricant. Il vous en coûtera, sans compter les frais de port qui sont généralement astronomiques, 104,99 dollars ou 11.000 Yen, soit environ 89 euros. Pour les personnes qui craquent en avance, un socle Ghost of Tsuhsima sera offert, en plus de tous les accessoires permettant de personnaliser ce Jin articulé comme on le souhaite.

Vous avez jusqu'au 7 janvier prochain pour vous décider. Les livraisons débuteront en août 2021. Bonne chance.