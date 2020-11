FIFA 21 rend hommage à Diego Maradona dans FUT

Ce mercredi 25 novembre 2020, on apprenait la mort d'une légende du football. Diego Maradona est parti, à 60 ans, rendre à Dieu la main qu'il lui avait emprunté en 1986. Les hommages se sont multipliés dans le monde, et aussi dans le dernier jeu de football d'Electronic Arts.

Tous ceux qui l'ont vu jouer vous le diront : il était le meilleur footballeur de tous les temps. Au-delà de ses exploits sur les terrains, Diego Armando Maradona était un être humain fascinant, dont l'irrévérence faisait sourire ses supporters comme grincer des dents ses détracteurs.

Alors que l'Argentine pleure son mythique n°10, que la ville de Naples, où il a vécu entre 1984 et 1991 et porté le club jusqu'au Scudetto, voit ses habitants se réunir spontanément en sa mémoire, El Pibe de Oro est également à l'honneur, et c'est tout à fait normal, dans FIFA 21.

A footballer who defined his generation, and all to follow. Gracias, Diego. pic.twitter.com/YYIsWE9mwQ - EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 25, 2020

Un footballeur qui a marqué sa génération et toutes celles à suivre. Gracias, Diego.

Outre ce message en réaction à la triste nouvelle, les joueurs de la simulation d'EA Sports ont pu découvrir un message in-game (voir les images dans notre galerie ci-dessous) et ont la possibilité d'habiller joueurs et gradins dans FUT aux couleurs de celui qui, bizarrement, n'a jamais eu de jeu officiel à son nom - juste le très britannique et parodique Peter Shilton's Handball Maradona sur ordinateurs 8 bits.

Afin d'honorer la disparition et de célébrer la vie d'une légende, un tifo Maradona et un maillot national d'Argentine ont été ajoutés à votre Club FUT.

Malheureusement, la communauté du jeu, qui peut donc honorer sa mémoire, a eu une autre réaction : la carte d'Icone de Maradona a vu son prix crever le plafond (plus de 3 millions de points) après l'annonce de son décès.

Du côté d'eFootball PES, série avec laquelle "D10s" s'était quelque peu chiffonné en 2017 avant d'en devenir une Légende et d'être représenté comme entraîneur, les réactions

Heroes have moments, Legends are forever 💔



Today, we lost one of the greatest footballers of all time.



Rest in peace, Diego #Maradona 🙏 pic.twitter.com/NAfC7WZD4V - PES MOBILE (@PES2021Mobile) November 25, 2020

Les héros ont leurs moments, les légendes sont éternelles. Aujourd'hui, nous avons perdu l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Repose en paix, Diego Maradona.

La rédaction de Gameblog adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Diego Maradona.