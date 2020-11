Hitman 3 révèle son niveau chinois et frime sur Next-Gen

Les développeurs du prochain jeu James Bond n'ont pas délaissé leur premier amour pour autant. L'ultime contrat de l'Agent 47 débutera dans moins de deux mois, alors IO Interactive en montre un peu plus.

Après Dubai et Dartmoor, en Grande Bretagne, Hitman 3 vous emmènera à Chonqing, en Chine. Il s'agira d'un niveau en milieu urbain, dans "les rues pluvieuses éclairées aux néons du centre de transport chinois regorgeant de magasins et de stands de nourriture". À en croire la vidéo, l'endroit sera assez vaste, loin d'être désert, et offrira une certaine verticalité.

La pluie et le beau temps

Mais l'un des raisons pour lesquelles cet endroit en particulier est dévoilé aujourd'hui, c'est parce que IO Interactive a envie de garantir aux joueurs que l'Assassin au code barre change de division en arrivant sur consoles de nouvelle génération. Le moteur Glacier permettra d'avoir un rendu global nettement supérieur, autorisant des éclairages et effets inédits et somptueux, comme celui des gouttes de pluie sur le crâne chauve de notre héros. L'I.A. devrait aussi être à la pointe et en nombre : plus de 300 PNJ pourront être gérés simultanément.

En outre, la Next-Gen laissera se laissera tenter par la 4K/60fps et le HDR, le tout s'appliquant aux deux volet précédents de la trilogie. Concernant le Ray Tracing, un post de blog du studio a précisé qu'il serait implémenté après le lancement. Patience, donc.

Hitman 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Stadia. Sur Switch, il sera accessible via le cloud streaming.