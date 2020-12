Crash Bandicoot 4 : Un joueur dévoile la mystérieuse surprise du 106%, les joueurs s'enflamment

Il aura fallu s'armer de patience, mais après 22 ans d'attente, les amoureux du marsupial le plus célèbre de l'industrie auront enfin pu retrouver le père Crash Bandicoot dans un quatrième opus digne de ce nom. Mais maintenant que Crash Bandicoot 4 est (déjà) derrière nous, peut-on espérer un futur radieux, et surtout proche ?

Ceux qui ont eu l'occasion de se jeter corps et âme dans l'un des jeux de plate-forme les plus velus de cette année 2020 savent à quel point la route vers le 100% est longue, et surtout semée d'embûches. Mais parce que l'être humain est décidément plein de ressources et de surprises, certains joueurs passablement habiles de leurs doigts sont parvenus à atteindre le score de... 106%.

Le fruit de la discorde

C'est notamment le cas de Kevin Fagaragan, qui est donc venu à bout de tous les niveaux cachés, défis chronométrés et autres prouesses vidéoludiques du jeu de Toys for Bob, un exploit que mesureront à sa juste valeur les mordus de plate-forme ayant eu l'occasion de rager sur cette suite tant attendue.

Et pour vous épargner la peine de reproduire le même exploit (n'essayez pas ça chez vous les enfants, soyez raisonnables), le sympathique joueur a mis en ligne le bonus débloqué grâce à ce score :

There's a new image that appears on the TV after you beat the game? Teasing Crash 5 or a spinoff? #PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE - Kevin Fagaragan (@kimmotman) November 29, 2020

Pour ceux qui n'auraient pas encore tenté l'aventure temporelle Crash Bandicoot 4, rappelons que le premier niveau du jeu, en hommage au point de départ de Crash Bandicoot, nous ramène sur la plage de N. Sanity, sur laquelle trône un écran cathodique tout ce qu'il y a de plus rétro. En frappant ce dernier, les logos des différents opus défilent dans l'ordre, de un à quatre.

Oui ? D'accord !

Mais avec ce score de 106%, un nouveau visuel s'ajoute, et il n'en fallait pas plus aux joueurs de la toile pour y voir là le signe qu'un cinquième épisode serait en chantier, ou que la fin des temps est proche (rayez la mention inutile). Cette image que vous pouvez retrouver dans notre galerie du même nom semble donc renfermer un curieux secret, sur lequel nous vous laisserons aimablement gloser à voter guise.

En attendant, une seule certitude demeure : le père Crash sera bel et bien de retour en 2021, via le runner On the Run!, attendu sur mobiles pour le printemps prochain.