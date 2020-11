Un nouveau Tomb Raider s'annonce sur... iOS et Android

À l'heure où la nouvelle génération de consoles excite les foules, aussi parce qu'elles attendent de pouvoir s'en procurer une, et que les jeux qui les exploiteront à fond se font attendre, Lara Croft, en vacances depuis 2018, a décidé qu'elle avait d'autres combats à mener.

Square Enix a levé le voile sur Tomb Raider Reloaded, un nouveau jeu de la célèbre licence qui sera disponible en 2021 sur les supports iOS et Android. En dehors du teaser vidéo ci-dessus, les informations sont très maigres. On sait simplement que ce projet est développé par Emerald Games City avec l'aide de Square Enix London Mobile et qu'il s'agira d'un jeu typé arcade et free-to-play.

Bientôt 25 ans

Après la trilogie rebootée, Lara Croft revêtira donc le débardeur émeraude et le mini-short qui ont fait sa gloire pour s'aventurer dans des ruines remplies de loups, araignées géantes, golems et T-Rexs n'attendant que de se faire trouer la peau par ses deux flingues. Pour le coup, le design jouera la différence avec une version très cartoon de l'aventurière à la natte. C'est la troisième fois que l'héroïne créée par Toby Gard se retrouve sur smartphones et tablettes après Lara Croft GO et Lara Croft : Relic Run.

La série fêtera ses 25 ans en 2021. Cette annonce va-t-elle réellement satisfaire les fans ? D'autres, avec un peu plus d'envergure, sont-elles en préparation, comme cette compilation ultime dont la marque a été enregistrée il y a quelques mois ? Et si on lançait les paris ?