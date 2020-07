Tomb Raider : Une compilation ultime en chemin ?

Lara Croft vous manque ? Vous vous languissez de retrouver l'aventurière à la natte créée par Toby Gard et Eidos ? C'est dommage, car il ne semble pas qu'un nouvel épisode soit en route... Mais peut-être que le passé va être déterré.

Selon toute vraisemblance, Square Enix et Crystal Dynamics se préparent à sortir le 27 août un certain Tomb Raider The Ultimate Experience sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google STADIA. Selon toute vraisemblance, mais il faut pour le moment rester prudents.

Les deux éléments qui permettent d'y croire sont un poster promotionnel qui aurait fuité (à voir dans notre galerie d'images ci-dessous) et le fait que l'éditeur japonais a déposé une marque, accrochez-vous : T.R.U.E. Tomb Raider Ultimate Experience. On espère que celui qui a imaginé cet acronyme a eu une promotion. Bref.

L'intérêt de l'image, c'est qu'elle montre plusieurs versions de Lara. La classique et très polygonale des années 90, celle, un peu plus raisonnable des années 2000, à partir de Tomb Raider Legend, et enfin celle des spin-offs en vue aérienne et plus orientés réflexion. Le package regrouperait-il donc toutes les époques et tous les jeux parus avant le reboot de 2013 ? Avec un petit coup de remaster pour être un peu à la page ? Vous seriez partants ?

