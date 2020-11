Capcom : Une mini-borne Retro Station apparaît sur Amazon Japon, infos et photos

Les rois japonais de l'Arcade sont de plus en plus nombreux à donner une seconde vie à leurs bornes par l'intermédiaire de mini-bornes multi-jeux destinées au grand public. Après SNK, et bientôt SEGA, Capcom prépare de toute évidence son produit de ce type.

La découverte du jour vient du compte Twitter "gosokkyu," qui a relayé l'apparition récente sur Amazon Japon d'une certaine Capcom Retro Station. Derrière ce nom se cache une mini-borne d'Arcade (a priori produite par la même société que celle derrière la Neo-Geo Mini) qui embarque dix jeux. D'après la version japonaise de la boutique en ligne de Jeff Bezos, la borne est équipée d'un écran 8 pouces (environ 20 cm) et a pour dimensions 329 mm x 280 mm x 315 mm.

Et les jeux alors ?

Pour ce qui est des dix jeux inclus dans la borne, Capcom a clairement mis l'accent sur les licences Mega Man et Street Fighter :

Mega Man The Power Battle

Mega Man 2 : The Power Fighters

Mega Man X

Mega Man Soccer

Rockman & Bass

Street Fighter 2

Street Fighter 2' Champion Edition

Super Street Fighter 2

Super Street Fighter 2 Turbo

Super Puzzle Fighter II

Des photos de la Capcom Retro Station sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Pour l'instant, ni la date de sortie ni le prix de la machine n'ont été officiellement communiqués (le prix de 21.780 yens, soit environ 177 euros, a brièvement été affiché sur Amazon avant d'être retiré). Il semblerait cependant que ses ventes débutent le 1er décembre prochain au Japon.

Et à l'heure où sont écrites ces lignes, rien ne permet non plus de savoir si Capcom compte commercialiser sa Retro Station en occident. Affaire à suivre donc.

Que pensez-vous de cette énième mini-machine ? Peut-elle vous intéresser ? À quel prix ? Que dites-vous de sa sélection de jeux ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.