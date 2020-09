Capcom : Yoshinori Ono fait ses adieux en images, salut Blankamarade

Cela fait désormais un mois que nous nous y préparons : après trois décennies de bons et loyaux(ken) services, Yoshinori Ono, l'homme à qui l'on doit tant de chefs d'oeuvres du versus fighting, s'apprête à quitter Capcom, et à voguer vers de nouveaux horizons.

À voir aussi : Capcom met à jour ses chiffres : Découvrez les séries les plus vendues de l'éditeur

Après Ryota Niitsuma, celui qui a participé (et souvent produit) Street Fighter Zero, III 3rd Strike, IV, V, mais aussi Capcom Fighting Jam, Tatsunoko vs. Capcom : Ultimate All-Stars ou encore Street Fighter X Tekken (tout le monde peut se tromper, hein) quittera d'ici quelques jours son poste de producteur exécutif, tournant ainsi une énorme page.

Si la mobilité professionnelle reste au Japon plus rigide que dans le reste du monde, l'annonce d'un départ est généralement postérieure à sa prise d'effet, comme ne manque pas de le rappeler la facétieux producteur, qui ne rate jamais une occasion de placer son personnage fétiche :

Within several days, I will officially leave Capcom. I understand it's standard for a general employee to make a resignation announcement AFTER the fact.Capcom has agreed that I am allowed to make the announcement approximately one month prior to my actual last day at the company pic.twitter.com/KtjcdtNh3l