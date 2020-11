Call of Duty Black Ops Cold War : Nuketown 84 se dévoile et se date en vidéo

Call of Duty Black Ops Cold War, désormais bien sorti disponible dans les boutiques et les sur les stores de France et de Navarre, s'apprête à accueillir l'une des maps les plus emblématiques de la saga d'ici peu, pour le plus grand bonheur des fans.

Qui dit Black Ops dit forcément Nuketown. Nous avons pu avoir cette map revisitée à toutes les sauces depuis sa première apparition en 2010. Et ce nouvel opus ne manque pas de la rappeler. Cela va permettre d'ajouter un poil de diversité dans les huit arènes présentes dans le jeu.

Version 80s

La bande-annonce nous permet de voir cette carte de petite envergure, connue pour permettre d'enchaîner les frags à vitesse grand V, sous des traits nouveaux. Cette fois-ci, tout comme le titre de base, le niveau se passera dans les années 80. Ca se la joue eighties et punk pour le côté irrévérencieux. En bref, on va encore y passer des heures à rusher au pompe et à la MP5 sans oublier les légendaires jets de grenades.

Nuketown 84 arrivera le 24 novembre sur Call of Duty : Black Ops Cold War sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S.