PS5 : La taille de la console cause des retards de livraison au Royaume-Uni selon Game

La PS5 est désormais disponible officiellement en France ainsi que dans le reste de l'Europe. Si certains joueurs qui n'avaient pas réservé leur console n'ont pas réussi à mettre la main dessus aujourd'hui pour diverses raisons (confinement, problèmes de stocks, etc.), d'autres qui pensaient avoir assuré l'obtenir de la console le jour de son lancement devront patienter un peu plus. Pour justifier son retard, un revendeur a utilisé un argument surprenant outre Manche.

Les joueurs à travers l'Europe sont à cran aujourd'hui aujourd'hui à cause de la sortie de la PlayStation 5. D'un côté, certains sont à l'affut de la moindre mise en vente de consoles sur les différents sites de vente en ligne. De l'autre, certains attendent avec impatience la livraison de leur machine.

Hier, certains acheteurs de PS5 britanniques ont eu la mauvaise surprise de recevoir un e-mail de Game (le plus gros revendeur de jeux vidéo du Royaume de sa Majesté) leur indiquant qu'ils ne recevraient pas leur console le jour de son lancement. Et pour justifier ce retard, Game a évoqué l'imposante taille de la nouvelle console de Sony (propos relayés par le site The Verge) :

En raison du volume que représente la PlayStation 5 dans le marché britannique ainsi que de la taille du produit, le lancement de la console a provoqué des difficultés de livraison à travers le Royaume Uni pour tous les revendeurs et transporteurs. Notre objectif a toujours été de nous assurer que le plus de commandes possible arrive à temps pour le jour de la sortie de la console. Par conséquent, nous avons dû nous assurer les services de multiples transporteurs afin qu'ils nous aident à atteindre notre objectif.

Pointage de doigt en règle

Game poursuit en désignant spécifiquement Yodel, un de ses transporteurs partenaires. Selon le revendeur, Yodel l'a informé hier, 18 novembre, qu'ils n'arriveraient pas à effectuer toutes leurs livraisons le jour de la sortie de la console en raison de leur capacité de livraison.

De son côté, Yodel se défend formellement face à cette accusation et affirme que Game a toujours été au courant du "volume de commandes" qu'il était capable de livrer pour le revendeur. Il se plaint également de voir son nom utilisé par Game pour justifier ces retards de livraison.

Quoi qu'il en soit, et peu importe le véritable fautif dans cette histoire, il est intéressant de voir la taille de la console utilisée comme cause de retards de livraison. Il s'agit très certainement d'une première. Les déclarations de Game ainsi que la réponse de Yodel indiquent toutes deux que l'envergure de la machine et de son packaging n'ont pas permis aux livreurs de transporter autant de consoles qu'ils ne le prévoyaient à l'origine.