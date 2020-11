Demon's Souls : Le mystère de la porte secrète résolu

Depuis son lancement sur les territoires privilégiés, Demon's Souls posait un problème aux fans. Bluepoint a placé une porte qui n'était pas dans le jeu original. Et impossible de l'ouvrir. Après une mobilisation massive, c'est la fin du mystère.

On peut toujours compter sur les joueurs pour mener l'enquête et la résoudre rapidement. Une semaine après sa sortie dans la plupart des régions du monde, l'un des grands mystères de Demon's Souls version PS5 a été résolu (si vous considérez cela comme un spoiler, vous pouvez toujours tourner les talons).

La porte secrète placée derrière un faux mur dans le monde 1-3 ajoutée par Bluepoint Games, qui a excité la communauté du jeu pendant plusieurs jours, a finalement été ouverte par le streamer Distortion2. Et derrière se trouve donc l'armure du Transperceur, que le joueur a montré sur les réseaux sociaux.

Some more pictures of the new Penetrator Armor set from behind the hidden door! Looks really nice with proper lighting :D pic.twitter.com/AfiVSGTN4G