Balan Wonderworld dévoile deux nouveaux chapitres et surprend par son ambivalence

Après avoir teasé les joueurs sur son âge avancé qui annonce une retraite future, mais finalement assez proche, Yuji Naka expliquait que chaque jeu comptait désormais double, et qu'il nourrissait donc de grands espoirs concernant le très coloré Balan Wonderworld.

À voir aussi : Balan Wonderworld : Naka parle des spécificités de la version PS5 et de la DualSense

Le créateur de Sonic the Hedgehog, NiGHTS : Into Dreams... ou le minimaliste Let's Tap entend donc poursuivre son histoire d'amour plusieurs fois décennale avec le jeu de plate-formes, et c'est ainsi que nous découvrons aujourd'hui deux nouveaux chapitres de cette aventure qui semble plus que jamais s'inspirer de la bonne humeur et des couleurs pastels d'un célèbre géant de l'animation.

On déambule, on fait des bulles

Le Chapitre II entraînera ainsi nos héros Emma et Leo "sous l'océan", à la rencontre de Fiona, une jeune fille amatrice de plongée, et qui nous montre en quelques secondes que ces fichus dauphins peuvent se réveler être de bien viles créatures, comme nous l'avaient déjà expliqué The Simpsons. Entre la quiétude d'une virée sous-marine et le silence d'une chambre d'hôpital, le parallèle n'est pas évident, mais il nous permet tout de même d'espérer trouver dans le prochain jeu de Naka une certaine ambivalence.

On retrouve d'ailleurs cette même dichotomie avec le Chapitre III, qui nous présentera Yuri, une jeune fille passionnée d'insectes, mais qui semble plus proche de ses bestioles rampantes que de ses semblables hominidés... et nous ne pouvons que la comprendre.

Balan Wonderworld saura-t-il se montrer digne du prestigieux CV de Yuji Naka ? Réponse à sa sortie, toujours prévue pour le 26 mars 2021 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.