Yakuza : Une annonce début décembre et un stream marathon pour les 15 ans de la série

Le 8 décembre prochain, le tout premier Yakuza soufflera sur ses quinze premières bougies. Par conséquent, la série fêtera elle aussi ses quinze ans. Sans surprise, SEGA a décidé de marquer le coup en organisant un événement en ligne à la gloire de celle qui s'est imposée comme une de ses séries les plus importantes.

SEGA Japon vient d'annoncer la diffusion sur Internet le 8 décembre prochain à midi (heure de Paris) d'une émission consacrée aux 15 ans de la série des Yakuza. Pour le moment, l'éditeur japonais a annoncé que Takaya Kuroda (la voix historique de Karuma Kiryu), Kazuhiro Nakaya (l'interprète d'Ichiban Kasuga), Toshihiro Nagoshi (le créateur de Yakuza et directeur de la création de SEGA), Daisuke Sato (le responsable du Ryu Ga Gotoku Studio et producteur de la série) et Masayoshi Yokoyama (le producteur en chef de la série) participeront tous à cet événement.

Mais ce n'est pas tout. SEGA a également indiqué que des annonces concernant l'avenir de la série seront faites pendant ce stream. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer catégoriquement pour le moment, il ne serait donc pas impossible que cette émission soit le théâtre de l'annonce du prochain Yakuza. Généralement, le Ryu Ga Gotoku Studio annonce son jeu de l'année fin août-début septembre et le présente pendant le Tokyo Game Show. La pandémie de COVID-19, l'annulation du TGS et la sortie occidentale de Yakuza : Like a Dragon il y a quelques jours ont cependant bouleversé les habitudes du studio de SEGA.

À noter qu'en prévision de cet événement, SEGA va diffuser un stream marathon de 151,5 heures (!) au cours duquel il streamera les versions PS4 de jeux allant de Yakuza Kiwami à Yakuza 6 : The Song of Life. L'éditeur explique que Toshihiro Nagoshi, Daisuke Sato et Masayoshi Yokoyama participeront à ce stream et que des "invités spéciaux" prendront eux aussi part à la fête tous les jours à midi (heure de Paris). Pour info, ce stream débutera le 2 décembre à 5h du matin (heure de Paris) et se terminera le 8 décembre à 12h30 (toujours heure de Paris).

Yakuza : Like a Teasing

À l'heure où sont écrites ces lignes, il est simplement possible de spéculer sur la teneur de la ou les annonces prévues par le Ryu Ga Gotoku Studio. Plusieurs hypothèses viennent cependant à l'esprit de votre serviteur. Au cours de ses différentes interventions publiques de ces derniers mois, Toshihiro Nagoshi a abordé à plusieurs reprises certaines thématiques comme l'accent mis sur la narration depuis Judgment, ainsi que la possibilité que son studio s'intéresse au multijoueur. Il ne serait donc pas étonnant qu'un Judgment 2 ou un jeu multi soient dans les plans du studio.

Ce stream étant consacré à Yakuza, des annonces à propos d'un jeu multi ou Judgment 2 ne seraient cependant pas nécessairement adaptées (même si Judgment se déroule dans l'univers de Yakuza). Il pourrait également être question de toute autre chose, et même d'annonces liées au monde du mobile. Yakuza : Like a Dragon venant de sortir en occident, et sa version PS5 n'étant pas encore disponible, il ne devrait pour l'instant pas être question de Yakuza 8. Réponse dans quelques jours.

Que cache ce teasing selon vous ? Qu'aimeriez-vous voir annoncé de la part du Ryu Ga Gotoku Studio ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.