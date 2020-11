Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves vous fait voir l'envers du décor en vidéo

Ce jeudi 19 novembre 2020, Cyberpunk 2077 aurait pu être de sortie. Pour consoler les déçus du dernier report, CD Projekt RED a néanmoins préparé un véritable festin de contenus avec son cinquième Night City Wire.

Avant le trailer de gameplay fort rythmé que vous pouvez toujours consulter, l'émission présentée par Hollie Bennett s'est aventurée derrière le rideau, dans les coulisses du développement de Cyberpunk 2077.

Et qu'y a-t-on vu ? Ce cher Keanu Reeves, of course. L'acteur le plus époustouflant du monde connu y est interrogé sur son travail de doublage et de motion capture, et l'on peut même l'observer durant ses séances. On peut voir qu'il a eu l'air de s'éclater. Il y décrit également son personnage de Johnny Silverhand, qu'il a l'air de connaître sur le bout des doigts, qui a lui aussi droit à son trailer perso, tel une rockstar.

Parole et musique

La bande originale était aussi à l'honneur, avec des interventions de Marcin Przybyłowicz et des nombreux artistes impliqués. La synchronisation labiale, dont nous avions parlé il y a peu n'a pas été oubliée, puisque JALI Research explique ici comment sa technologie, qui s'adaptera à une dizaine de langues parlées, s'est intégrée.

Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.