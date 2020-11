Un nouveau trailer de gameplay pour Cyberpunk 2077

Comme désormais chaque semaine, ou presque, CD PROJEKT RED publie une nouvelle vidéo pour Cyberpunk 2077, montrant pas moins de 5 minutes de gameplay et de nombreux aspects de l'expérience du titre qui sortira prochainement.

En effet, cette nouvelle vidéo d'une durée ma foi fort raisonnable, montre de longues séquences du jeu plongeant les joueurs dans la mégalopole la plus dangereuse de l'année 2077 - Night City. Enfin, c'est ce qui est dit en tout as.

On y découvre ainsi des interactions et des scènes d'action inédites, révélant des détails sur l'histoire, ainsi que des personnages - y compris leurs antécédents et leurs motivations. Et ceci c'est déjà plus rare, non ?

Mais cette fois, en plus de piger l'objectif principal du protagoniste du jeu, le futur mercenaire cyber-amélioré du nom de V, une partie de la bande-annonce est aussi consacrée à donner aux joueurs un nouvel aperçu du développement du personnage et de certaines des activités secondaires qu'ils seront amenés à faire.

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain sur pas mal de machines vidéoludiques.

Attendez-:vous ce titre comme JAMAIS ?