Call of Duty Black Ops Cold War : La MP5 a été patchée par les développeurs

Call of Duty Black Ops Cold War est sorti il y a quasiment une semaine désormais et nombreux sont les joueurs à se plaindre d'une arme particulière, la fameuse MP5. Vu la grogne, les développeurs ont tenu à y remédier rapidement.

À voir aussi : PS5 : Un bug "brique" littéralement Spider-Man Miles Morales, les vidéos

L'équilibrage des armes n'est clairement pas une mince affaire pour les équipes de Treyarch. Toutefois, les développeurs ont été prompts à réagir rapidement à la vindicte populaire. C'est par le biais de Twitter que la communication concernant la MP5 a été faite :

#BlackOpsColdWar update: We've reduced the base effective damage range by 33% and adjusted the initial recoil for Submachine Gun Alpha.



Now get out there and try the other four! 👊