PS5 : Un bug "brique" littéralement Spider-Man Miles Morales, les vidéos

Marvel's Spider-Man et son spin-off se targuent de permettre aux joueurs de revêtir un grand nombre de costumes. Mais leurs développeurs n'avaient certainement pas pensé à ce qui s'est produit en cours de partie chez certains possesseurs américains du jeu.

Lors de la sortie de la PS5 en Amérique du Nord la semaine dernière, de nombreux joueurs ont jeté leur dévolu sur Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Et rapidement, certains d'entre eux se sont trouvés face à un bug pour le moins cocasse.

En effet, suite à une collision contre un élément du décor, un joueur a vu le super héros se transformer en... brique. S'il a pu jouer ainsi pendant un temps, le jeu a planté lorsqu'il a essayé de lancer un combat sous cette forme.

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz