PS5 Standard-Digital Edition, Xbox Series X-S : Le premier découpage des ventes au Japon

On connaît depuis hier les premiers chiffres de ventes japonais des Xbox Series X|S et des deux modèles de PS5. Mais qu'en est-il de la répartition de ces mêmes ventes entre les différents modèles de chaque console ? C'est la réponse à laquelle Famitsu vient de répondre.

Le site du magazine japonais Famitsu a donné le détail des ventes de PS5 et de Xbox Series X|S pour leur première semaine de commercialisation dans l'archipel nippon. Du côté des Xbox Series X|S, le découpage des ventes au cours des six premiers jours de présence des machines sur le marché s'est fait ainsi :

Xbox Series X : 16.247 consoles vendues

Xbox Series S : 4.287 consoles vendues

Total : 20.534 consoles vendues entre les 10 et 15 novembre 2020

Du côté de la PlayStation 5, la répartitions des ventes de consoles standard et Digital Edition s'est faite ainsi :

PS5 standard : 103.901 consoles vendues

PS5 Digital Edition : 14.184 consoles vendues

Total : 118.085 consoles vendues entre les 12 et 15 novembre 2020

Please understand

Si ces chiffres sont bas pour les deux constructeurs, il convient de rappeler que les deux constructeurs souffrent actuellement de problèmes d'approvisionnement et qu'aucune console n'était disponible en magasin le jour J. Seules les consoles réservées ont été vendues (et pour les deux machines, les allocations ont trouvé preneur en quelques minutes) et dans certains cas, il fallait passer par un système de loterie.

De son côté, Microsoft Japon a déjà indiqué que ces pénuries vont certainement durer plusieurs mois. Le constructeur américain avait fait un point d'honneur à proposer ses nouvelles consoles au Japon en même temps que dans le reste du monde. Mais il ne serait pas étonnant qu'il ait mis peu d'exemplaires à disposition des consommateurs japonais afin de rediriger ces consoles vers des marchés où la marque Xbox est plus populaire.

En tout cas, ces chiffres confirment que les premiers acheteurs se sont principalement tournés vers les modèles équipés de lecteurs de disque (à noter qu'en France, Sony a proposé plus de PS5 standard que de Digital Edition aux revendeurs et il n'est pas exclu que la situation ait été similaire au Japon).

À noter au passage qu'entre le 9 et 15 novembre derniers, Nintendo a vendu presque autant de Switch que Sony de PS5. Famitsu rapporte en effet que 116.267 Switch ont trouvé preneur au Japon au cours de cette période (93.671 Switch standard et 22.596 Switch Lite). Bien évidemment, la console de Nintendo ne souffre actuellement pas des mêmes problèmes d'approvisionnement que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Mais il est tout aussi vrai que Nintendo domine largement le marché japonais du jeu vidéo "classique" actuellement.

Que dites-vous de ces chiffres ? Vous surprennent-ils ? Pensez-vous que la PS5 peut faire mieux que la PS4 au Japon ? Croyez-vous que Microsoft a volontairement limité les quantités de consoles mises à disposition du marché japonais ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.