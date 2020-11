Star Wars Squadrons : Maps et vaisseaux inédits en approche

Parce qu'il est parvenu à ne pas déclencher la même tornade fécale qu'un certain Battlefront II, Star Wars : Squadrons profite d'un accueil plutôt favorable de la presse comme du public pour continuer son petit bonhomme de chemin, et offrir à notre platineur maison de bonnes raisons d'enfiler à nouveau son casque pour de nouveaux dogfights.

À voir aussi : TEST de Star Wars Squadrons : Un jeu Star Wars très Motivant

Les canadiens de Motive Studios viennent de dévoiler sur la page officielle du jeu le programme festif des semaines à venir, qui se déroulera en deux temps, histoire de faire durer le plaisir.

La prochaine mise à jour 3.0 de Star Wars : Squadrons déjà calée pour le 25 novembre viendra rééquilibrer le gameplay et corriger certains bugs spatiaux, mais s'accompagnera surtout d'une nouvelle map : Fostar Haven, déjà présente dans le mode solo , et théâtre d'un sympathique twist en forme de point de départ pour l'intrigue de cet épisode entre deux camps. Disponible dans les modes de jeu Combat aérien et Batailles de flotte, Foster Haven a fait l'objet de quelques retouches, justifiées par la parenthèse de quatre ans intervenue dans le mode solo.

L'update du mois de novembre renforcera également l'arsenal des vaisseaux déjà présents dans le roster, en proposant un kit d'extension en forme de booster ainsi que de nouvelles torpilles pour les Fighters et les Bombers, des roquettes ionisées pour les Interceptors et les Fighters, et enfin du matos anti-aérien pour les U-Wing et TIE Reapers.

Ce n'est pas un piège !

Et parce que le mois de décembre semble toujours propice à une certaine forme de célébration, deux nouveaux vaisseaux atterriront en même temps que la version 4.0 : le B-Wing pour la Nouvelle République, et le TIE Defender pour l'Empire. Disponibles dans notre galerie d'images, les nouveaux venus devraient aux dires des développeurs parfaitement s'intégrer au reste du garage de chaque camp, tout en proposant quelques fonctionnalités évidemment inédites.

Enfin, Motive Studios lancera également le mois prochain les matchs Custom, qui permettront à dix joueurs de s'opposer dans des parties réglées selon leurs désirs, de la vie disponible aux boucliers, en passant par les dégâts infligés, il y aura de quoi faire. Les développeurs précisent que ces ajouts ont surtout fait l'objet de demandes répétées de la communauté, qu'ils tiennent évidemment à remercier :

Depuis le lancement, nous sommes très heureux de voir des joueurs du monde entier grimper dans les cockpits de leurs chasseurs stellaires préférés, se plonger dans des batailles de flotte, construire leurs propres escadrons, et simplement partager l'amour du combat spatial à la sauce Star Wars. Votre soutien enthousiaste nous a permis de développer Star Wars Squadrons au-delà de nos espérances. Nous sommes ravis de vous proposer des matchs personnalisés, qui permettront à la communauté de s'approprier davantage le jeu, et créer de nouvelles expériences.

Star Wars Squadrons est pour rappel disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Piou piou !