Kingdom Hearts : Un prochain épisode n'arrivera pas de sitôt selon Tetsuya Nomura

Depuis quelques jours, les mélomanes férus de crossover peuvent revisiter pas loin de deux décennies de Kingdom Hearts en musique, avec l'arrivée d'un certain Melody of Memory. L'occasion était évidemment trop belle pour que Testuya Nomura sorte de sa réserve, et en place une pour l'avenir de la série, qui alimente bien des conversations.

Nos confrères de chez Dengeki Online ont en effet eu l'occasion de tailler le bout de gras avec le réalisateur aux multiples casquettes, et bien que le sujet porte évidemment sur la compilation musicale en forme de célébration, le sujet de l'après-Kingdom Hearts III aura évidemment été évoqué.

Mon royaume pour un coeur

Les joueurs qui auront dû patienter 1ongues années entre les deux derniers épisodes numérotés de la saga devront sans doute faire encore preuve de pas mal de patience, puisque l'arrivée de la nouvelle génération de consoles ne semble pas encore transporter de joie le père Nomura :

De nombreux titres d'envergure ont été déjà été annoncés sur Xbox Series X et PlayStation 5. S'il nous fallait développer un Kingdom Hearts nouvelle génération, il arriverait bien tard, et il nous faut donc préparer quelque chose de très surprenant. Nous n'avons évidemment pas annoncé de nouvel épisode sur Xbox Series X ou PlayStation 5, et ce ne sont là que des réflexions à voix haute. (rires)

Malgré son récent teasing concernant la plus célèbre des consoles transportables du marché, l'intéressé préfère d'ailleurs donner rendez-vous aux joueurs dans un futur nébuleux, qui fêteront bientôt les 20 ans du premier opus :

Je pense que nous allons faire une petite pause après la sortie de Melody of Memory, mais 2022 marquera le vingtième anniversaire de la série. Nous travaillons dur pour vous apporter de bonnes nouvelles, alors soyez attentifs !

Et pour les autres, rappelons que Kingdom Hearts : Melody of Memory est déjà disponible depuis quelques jours sur PS4, Switch et Xbox One.