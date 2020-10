Nintendo Switch : Tetsuya Nomura (Kingdom Hearts) tease une annonce

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Nintendo Switch n'est pas la console la mieux servie en matière de jeux Kingdom Hearts. Mis à part le jeu de rythme Kingdom Hearts : Melody of Memory à paraître le mois prochain sur la console de Nintendo, cette dernière n'a eu le droit à aucun jeu de la célèbre série. Un des cerveaux derrière la série laisse cependant entendre que cette situation pourrait changer.

Les joueurs intéressés par Kingdom Hearts ne jouant que sur Nintendo Switch n'ont jusqu'à présent pas eu d'occasion de satisfaire leur curiosité. Pas plus tard qu'en septembre dernier, Tetsuya Nomura expliquait à ce propos que Square Enix avait envisagé de sortir certains épisodes de la série sur la console de Nintendo mais que la chose était "technologiquement difficile."

Pourtant, ce même Tetsuya Nomura laisse désormais entendre que la chose pourrait changer bientôt. En effet, le co-créateur de la série et Masanobu Suzui d'Indieszero (studio qui participe au développement de Melody of Memory) ont récemment accordé une interview au magazine japonais Nintendo Dream consacrée à Kingdom Hearts : Melody of Memory. Et à la fin de cette interview, le réalisateur a fait une déclaration qui risque d'intriguer les fans de Kingdom Hearts et les possesseurs de Nintendo Switch (propos traduits et relayés par le site Nintendo Everything) :

Masanobu Suzui : C'était pour toi une opportunité rare d'apparaître dans un article de Nintendo Dream consacré à un Kingdom Hearts dans lequel tu étais impliqué.



Tetsuya Nomura : Je suis certain que je serai de retour (dans le magazine) dans un avenir relativement proche. Tetsuya Nomura laisse donc entendre que Nintendo Dream sera à nouveau amené à parler d'un de ses jeux bientôt. Malheureusement pour ceux qui ont vu leur curiosité piquée par ce sous-entendu, le character designer ne précise pas le fond de sa pensée. Cette citation laisse cependant penser que la série des Kingdom Hearts fera à nouveau parler d'elle sur Switch prochainement.

En attendant de découvrir le fin mot de cette histoire, les utilisateurs de Switch pourront se procurer Kingdom Hearts : Melody of Memory à partir du 13 novembre prochain.

Que cache ces déclarations de Tetsuya Nomura selon vous ? Qu'aimeriez-vous voir sur Switch de la part de Square Enix ?