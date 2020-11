Demon's Souls PS5 : Nos 10 conseils pour bien débuter et survivre à l'apocalypse médiévale !

Demon's Souls vient de débarquer dans toutes les bonnes crèmeries, sur PS5 en exclusivité, et voici quelques conseils qui pourraient bien vous aider si vous décidez de franchir le pas pour la première fois avec un Souls-Like. Ici, c'est le premier du genre revisité, et un peu d'aide ne vous fera pas de mal !

Demon's Souls n'est pas un jeu facile, loin de là. C'est un digne représentant de la Souls Family, une série de titres réputés pour leur difficulté, et celui qui nous intéresse aujourd'hui ne sera pas en reste à ce niveau-là... Voici donc quelques petits conseils à déguster sans modération afin de vous aider un peu si jamais il s'agissait-là de votre première expérience du genre : courage, ça vaut le coup !

Entre-nous, un peu de magie au début, ça simplifie grandement les choses...

1. Bien choisir sa classe de départ

Si ce choix n'est pas, sur le long terme, très important, cela peut vous sauver la vie au début s'il s'agit donc de votre première expérience dans un Souls. Et si c'est le cas, on vous conseille de prendre un magicien ou un membre de la famille royale : leurs sorts d'attaques à distance sont assez redoutables et compensent aisément le manque de protection ou de force qu'ils proposent. Et de toutes façons, dès vos premiers passages de niveaux, vous pourrez choisir de laisser tomber la magie, de vous contenter du sort de départ et de faire évoluer votre force d'attaque au corps à corps, pour obtenir un personnage aux capacités variées et détonantes.

Il fait moins le malin de loin !

2. Votre nouveau credo : observation et anticipation

Que ce soit contre un boss, ou même contre les zombies du tout début qui peuvent devenir redoutable en nombre, il faut tout d'abord bien observer et ne pas foncer tête baissée. Soyez attentifs aux attaques ennemies, apprenez à reconnaître quelle sera celle que votre adversaire va lancer en fonction de son animation, et agissez en conséquence. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque, mais dans un Souls, mieux vaut laisser les ennemis venir à vous puis contre-attaquer à la moindre ouverture...

Moi aussi j'ai un bouclier !

3. Du bon usage du bouclier et de la jauge d'endurance

Dans un Souls, vous avez une jauge d'endurance qui gère un peu tout : esquive, course, attaque, défense. Elle se vide très vite, et si vous venez de taper, vous n'en aurez peut-plus assez pour vous défendre... Il faudra donc bien la surveiller. Et surtout, en garder pour se protéger ! On vous conseille tout simplement d'arpenter le jeu dans son intégralité avec un bouclier en position haute. C'est un item indispensable. Une flèche perdue ou un ennemi caché peuvent être fatals. Et attention, avec le bouclier en l'air, l'endurance se recharge moins vite !

Le meilleur spot de farm du début...

4. Bien se préparer au combat

Régulièrement, vous allez vous retrouver en rade d'herbe de soin. Il faudra aller farmer les potions. Pour cela, on vous conseille deux spots : dès le début, vous pouvez aller sur la côte de l'archipierre des ombres, et abattre les quatre premiers squelettes à la chaîne avec un pouvoir magique de feu (car vous avez bien suivi le conseil numéro 1 !). Vous gagnerez environ 1000 âmes à la minute, et en quelques temps, vous aurez de quoi retourner voir le vendeur pour acheter vos potions (ou passer des niveaux). Et si vous avez un peu avancé dans le jeu, il y a un meilleur spot. En 1-3, revenez un tout petit peu en arrière après avoir vaincu le chevalier de la tour, et abattez les deux chevaliers aux yeux bleus : Ils droppent TOUJOURS deux herbes de demi-lune chacun. En 5 minutes, on peut en avoir un stock conséquent, et en plus, quelques âmes (chaque chevalier en donne 400)...

Un monde tendancieux...

5. Bien comprendre la tendance des mondes et l'état de fantôme/humain

Demon's Souls propose une tendance des mondes. Certaines actions peuvent les rendre lumineux, et d'autres, plus sombres. Inutile de vous dire que si c'est votre première partie, vous n'avez pas envie qu'un monde passe en version sombre : de nouveaux ennemis encore plus puissants envahissent la carte ! Pour changer la tendance en clair, il faut faire de bonnes actions, comme péter un Boss, par exemple.

Et il faut surtout éviter qu'il passe en version sombre. Pour cela, il faut faire attention au statut de son personnage. Sous forme humaine, après avoir vaincu un Boss ou consommé une paire d'yeux éphémères, vous avez plus de vie, c'est sûr. Vous pouvez aussi invoquer un autre joueur pour demander de l'aide. Deux avantages conséquents mais qui ne sont pas sans inconvénients : vous pouvez vous faire envahir par un autre joueur qui veut voler votre forme humaine, mais aussi, si vous mourez dans un monde en étant humain, vous augmentez la tendance sombre de ce dernier !

Voici donc notre conseil : après avoir vaincu un boss ou retrouvé forme humaine de quelque manière que ce soit, rendez-vous dans le Nexus et suicidez-vous. Vous retrouverez votre forme de fantôme qui empêche la tendance des mondes de passer dans le sombre. Vous ne pourrez invoquer personne, mais c'est plus sécurisé. Et si vous manquez de vie, partez à la recherche de la bague collante dans le premier niveau, au bout de premier raccourci, elle vous donne les 3/4 de la jauge au lieu de la moitié !

Plus on est de fous...

6. Faire appel à un équipier !

Si vous bloquez, que vous en êtes à votre 12e tentative, essayez de repérer les marques bleues au sol devant la porte d'un boss. Elles ont été déposées par un autre joueur, qui propose son aide ! A deux contre un ennemi puissant, ça en devient presque de la triche. Par contre, attention, pour invoquer de l'aide, vous devez être sous forme humaine. Et donc, si vous perdez malgré l'aide de votre compagnon, vous allez modifier la tendance du monde vers le sombre... Un risque à calculer malgré tout.

Régime sec.

7. Surveiller sa ligne et son poids

Dans Demon's Souls, vous devez faire attention au poids de votre équipement. Plus vous en avez, moins vous vous déplacez vite et moins votre esquive est utile. Si vous jouez un tank, pas de problème, mais pour un magicien agile ou un assassin, c'est très important. Un léger manque de vitesse et c'est la mort assurée. N'emportez donc pas plus que le nécessaire, et faites attention au poids de votre stuff !

Bon, là, mon arme est pourrie, mais ça marche avec les meilleures.

8. Choisir le bon équipement en fonction de ses statistiques

Les caractéristiques de base d'une arme ne sont pas les seuls à suivre. En plus des conditions requises, la plupart des épées possèdent une autre statistique bonus, basée sur la force ou la dextérité. Prenez en compte ce point au moment de faire vos choix, en fonction de votre personnage !

Là, c'est le seul endroit ou il ne faut appliquer le conseil ci-dessous.

9. Explorez, tout, partout

Demon's Souls a beau être un jeu plus linéaire que ses aînés, il n'en regorge pas moins de secrets et de multiples recoins aux trésors cachés. Prenez le temps de tout explorer, de fond en comble : Vous allez probablement trouver un item qui fera votre bonheur...

Ah bon ?!

10. Ne lâchez pas le steak !

Franchement, je vous l'avoue, lors de mes premiers contacts avec la saga souls il y a presque 10 ans, j'y suis allé en dilettante, et j'ai du coup, très vite ragequit. Ce n'est qu'en y revenant quelques mois après que j'ai compris le concept et l'intérêt de la chose. Rien ne vaut la sensation d'accomplissement que procure ce jeu.

Et une fois le premier Boss vaincu après moult tentatives, ça en devient même une drogue dure. Moi, ça fait presque 10 ans que je ne peux plus m'arrêter ! Bientôt votre tour ? En tout cas, avec ces quelques conseils, vous serez mieux préparé !