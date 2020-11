Mass Effect : 3 artworks du prochain volet dévoilés

On n'en demandait pas tant lors du N7 Day, et pourtant, en plus d'une trilogie remasterisée, BioWare annoncé le développement d'un nouvel épisode de Mass Effect.

À voir aussi : Star Wars : EA Motive dément finalement travailler sur un nouveau jeu

Comme l'ont remarqué les yeux bioniques de nos confrères d'Eurogamer, des images de l'ouvrage BioWare : Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, qui revient sur l'histoire du studio, ont atterri sur l'Internet moderne. Il s'agit de trois artworks du prochain Mass Effect.

Après un aperçu du vaisseau Mud Skipper il y a une dizaine de jours (ci-dessus), nous voici donc avec d'autres concepts arts de l'avenir de la licence, à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous, avec un commentaire tiré du livre.

Dans la foulée d'une remasterisation attendue de la trilogie Mass Effect, BioWare prépare désormais son retour épique dans l'espace. Une équipe de vétérans travaille d'arrache-pied sur la vision du prochain grand jeu Mass Effect. Attendez-vous à de nouveaux mondes fantastiques à explorer avec des personnages mémorables soutenus par les choix et les conséquences caractéristiques de la série. "Il y a un univers historique incroyable dans lequel piocher et bien d'autres histoires à raconter", déclare le directeur du projet Mike Gamble. "Nous nous concentrons sur la création de quelque chose vraiment adressé aux fans".

Une façon de dire qu'on peut oublier Andromeda et.. Euh, Andro quoi ? Le nom ne me dit rien. Et pourtant, les esquisses dévoilées font, selon des spécialistes, penser à des structures de la civilisation Remnant et à la planète en question et un relais spatial.

Mais nous avons encore le temps. Déjà, préparons-nous à Mass Effect Legendary Edition, attendu pour le début 2021 sur PS4, Xbox One et PC.