Call of the Sea : L'aventure en plein Pacifique annonce sa date de sortie en vidéo

C'était sans aucun doute l'une des surprises de l'Inside Xbox du printemps dernier : édité par Raw Fury, le soyeux Call of the Sea nous promettait une aventure en plein milieu du Pacifique, à la recherche d'un conjoint mystérieux disparu. Annoncé pour la fin de l'année, l'aventure revient aujourd'hui en vidéo pour tenir sa promesse. Après tout, il parait qu'on ne ment pas à la mer...

Contrairement à bien des titres destinés à sortir en cette maudite année 2020, l'aventure signée Out of the Blue s'annonce malgré le Covid-19 pour le 8 décembre prochain, sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Décrit comme "une lettre d'amour aux jeux d'aventure" par son éditeur, Call of the Sea pourra peut-être tenter de consoler le très meurtri Camille, qui ne s'est toujours pas remis de l'annulation probable d'In the Valley of Gods, puisque nous partirons ici à la découverte des vestiges d'une civilisation perdue, bien que les environnements s'avèrent évidemment plus tropicaux... coco.

Cissy Jones la famille

Cerise confite sur le gâteau tropical, l'héroïne sera jouée par la très prolifique Cissy Jones, déjà récompensée en 2017 par un British Academy of Film and Televsion Award (le fameux BAFTA) pour avoir incarné l'invisible Delilah dans Firewatch, ce qui nous laisse espérer de bien belles choses.

Espérons que ce joli voyage au bout du monde parvienne à se faire une place dans votre agenda malgré la palanquée inarrêtable de titres qui semblent déferler sur cette fin d'année 2020 décidément pleine de surprises...