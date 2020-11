Animal Crossing New Horizons date et détaille sa mise à jour d'hiver en vidéo

Le jeu Switch qui n'en finit pas de truster les podiums des ventes du monde entier et dont Denis Brogniart n'éteindra probablement jamais la flamme continue à suivre les saisons. Celle que tout le monde essaie de sauver par le confinement sera intégrée très prochainement.

La mise à jour d'hiver d'Animal Crossing : New Horizons sera déployée ce jeudi 19 novembre. À quoi faut-il s'attendre une fois que le téléchargement sera opéré ? D'abord des événements, à commencer par le Jour du Partage le jeudi 26 novembre - pour Thanksgiving. Vous y rencontrerez le chef Dindou qui vous demandera des ingrédients pour préparer de bons petits plats - Dieu merci, il ne finira pas dans le four comme ses congénères dans notre réalité. Le 24 décembre, naturellement, veille de Noël, ce sera le Jour des Cadeaux, où le renne Rodolphe viendra faire un coucou et vous distribuerez des présents aux habitants.

Les Miles donnent le moral

Les joueurs pourront aussi compter sur de la nouveauté en termes de contenu en dépensant des Miles Nook. On trouvera les Mimiques sans micmacs et les 6 coiffures qui décoiffent, pour ne nouvelles réactions (comme s'assoir ou humer un bon fumet) et des coupes qui donneront encore plus de style. Parce qu'il faut aussi contenter les entasseurs compulsifs, le stockage maximal dans votre logement passera de 1600 objets à 2400. À noter enfin que le transfert de sauvegarde, attendu de longue date, sera lui aussi effectif à partir du 19 novembre.

Pour terminer, la prochaine update gratuite interviendra fin janvier, moment où l'on pourra peu-être rapporter que le jeu est le plus vendu de sa console, devant un certain Mario Kart 8 Deluxe. Mais je me projette un peu trop.

Animal Crossing : New Horizons est disponible sur Nintendo Switch, des fois que vous l'ignoriez.