Cyberpunk 2077 : Le nombre de Blu-Ray(s) et le poids sur PS4 connus

Il est entendu que chaque jour qui nous rapproche de la sortie - toujours supposée parce que les certitudes et CD Projekt RED, ça fait deux - de Cyberpunk 2077 est susceptible de nous livrer de nouvelles infos, des rumeurs croustillantes et des fuites rassasiantes. Aujourd'hui, il est question de la place qu'il occupera.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : La customisation de son personnage sera très, très poussée

Des versions physiques de Cyberpunk 2077 semblent être dans la nature, si l'on en croit notamment un usager de reddit, Mikeymorphin, qui explique avoir reçu des exemplaires promotionnels PS4 et autres goodies du RPG de CD Projekt RED.

Au-delà du fait que cela peut être rassurant vis-à-vis de la commercialisation imminente, et donc la fin des reports, les photos qu'il a partagé (voir dans notre galerie ci-dessous) donnent deux informations importantes.

C'est beau une ville la nuit

Tout d'abord, on découvre sur la jaquette de Cyberpunk 2077 sur PS4 que celui-ci tient sur deux Blu-Rays. Comme Red Dead Redemption II, The Last of Us Part II ou encore Final Fantasy VII Remake, un support physique traditionnel ne saurait contenir tout ce qu'il a à offrir. L'autre révélation, c'est qu'il faut prévoir un espace minimum de 70 Go sur le disque dur. Cela laisse présager de pas mal de contenus dans la ville futuriste de Night City.

Vous êtes prévenus, et pouvez commencer à faire de la place pour Cyberpunk 2077, attendu pour le 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

[Via]