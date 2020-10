Cyberpunk 2077 encore reporté, ce n'est pas une blague

Tout était prêt, il était même passé gold il y a quelques jours. Malgré le crunch semble-t-il imposé aux employés de CD Projekt RED, la crise sanitaire oblige une fois de plus à revoir la date de lancement Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 sortira finalement le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Salut tout le monde,



Aujourd'hui, nous avons décidé de reporter la date de sortie de Cyberpunk 2077 de 21 jours. La nouvelle date de sortie est le 10 décembre. Très probablement, il y a beaucoup d'émotions et de questions qui passent dans votre tête. Alors, d'abord et avant tout, veuillez accepter nos humbles excuses.



Le plus grand défi pour nous en ce moment est de livrer le jeu sur la génération actuelle, la prochaine génération et le PC en même temps, ce qui nous oblige à préparer et tester neuf versions de celui-ci (Xbox One / X, compatibilité sur Xbox Series S / X, PlayStation 4 / Pro, compatibilité sur PlayStation 5, PC, Stadia)... tout en travaillant à domicile. Comme Cyberpunk 2077 a évolué pour presque devenir un titre de nouvelle génération quelque part en cours de route, nous devons nous assurer que tout fonctionne bien et que chaque version marche correctement. Nous sommes conscients que cela peut sembler irréaliste quand quelqu'un dit que 21 jours peuvent faire une différence dans un jeu aussi massif et complexe, mais c'est vraiment le cas.



Certains d'entre vous se demandent peut-être aussi si ces mots ont du sens à la lumière de l'annonce du passage en gold il y a peu de temps. Passer la certification, ou «devenir gold», signifie que le jeu est prêt, peut être terminé et contient tout le contenu. Mais cela ne signifie pas que nous arrêtons de travailler dessus et relever sa qualité globale. Au contraire, c'est le moment où de nombreuses améliorations sont apportées, elles seront ensuite diffusées via un patch Day O.

C'est la période que nous avons sous-calculée.



Nous pensons que nous avons un jeu incroyable entre nos mains et sommes prêts à prendre toutes les décisions, même les plus difficiles, si cela vous conduit finalement à obtenir un jeu vidéo dont vous tomberez amoureux.



Bien à vous,



Adam Badowski et Marcin Iwinski

L'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année va donc encore nous faire patienter. Il faut croire qu'en effet tous les efforts consentis par les développeurs ne suffisent pas à s'assurer qu'il arrivera à bon port au niveau de qualité requis. À moins que la raison de ce nouveau report ne soit, comme le suggère mon cher Thomas, des problèmes de code vérolé par des développeurs au bout du rouleau physiquement.

Toujours est-il que c'est la troisième fois que Cyberpunk 2077 voit une date de lancement oblitérée : il aurait dû être disponible le 16 avril dernier, avant d'être reporté au 17 septembre puis au 19 novembre. Finalement, on l'espère, ce sera le 10 décembre. Mais comme dirait Miyamoto... je vous laisse terminer.