Immortals Fenyx Rising dévoile une bande-annonce surprenante à la sauce Adventure Time

Alors que bon nombre de guerriers naviguent encore entre les côtes de la Norvège et de l'Angleterre à la recherche d'un village à mettre à feu et à sang, Ubisoft nous rappelle qu'il lui reste malgré les sorties rapprochées de Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla une ultime cartouche pour conclure cette drôle d'année calendaire.

Et c'est avec un crossover que personne n'avait a priori vu venir qu'Immortals Fenyx Rising annonce l'imminence de sa sortie. Après avoir joué une première fois la carte de l'humour en français dans le texte grâce aux bons soins du roi de Carmélide Lionnel Astier en personne, c'est aux côtés du célèbre cartoon de Pen Ward que Fenyx repasse une tête... sinon trois.

L'aventure, c'est l'aventure

C'est donc sous les traits d'Adventure Time qu'Ubisoft poursuit sa campagne de communication, non sans profiter de l'humour si particulier de la série diffusée depuis 2010 aux États-Unis. S'il faudra pour l'occasion se passer de séquences de gameplay, les fans de Finn et Jake seront sans doute surpris de voir le duo fondre pour Fenyx l'immortelle, et son accent grec dont il faudra comme toujours se passer dans la version française. Faut-il dès lors s'attendre à voir cette collaboration se poursuivre avec une quête thématique ou des skins anachroniques ?

Il faudra pour le découvrir patienter jusqu'à la sortie d'Immortals Fenyx Rising, prévue le 3 décembre prochain sur Google Stadia, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S. D'ici là, vous aurez tout le loisir de lire et visionner nos récentes impressions sur le prochain jeu d'Ubisoft !