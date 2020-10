Immortals Fenyx Rising : Lionnel Astier plante le décor avec pas mal de mauvaise foi

Toujours présent lorsque de nouvelles machines se lancent en grande pompe, Ubisoft espère bien rafler une partie du butin vidéoludique de cette fin d'année 2020 : en plus des grosses cartouches que sont Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla, il faudra compter au mois de décembre avec une nouvelle licence pourtant antique : Immortals Fenyx Rising.

À voir aussi : Uplay et Ubisoft Club vont laisser place à Ubisoft Connect

Mais parce que l'univers emprunt de panthéon polythéiste de cette aventure entre Assassin's Creed et Breath of the Wild nécessite tout de même de planter le décor, le géant français s'est offert la voix d'un certain Lionnel Astier, dans le rôle de Zeus, qui sera chargé de commenter au côté de son acolyte Prométhée les aventures d'une simple mortelle chargé de défaire le Titan Typhon.

"C'est moi qui raconte l'histoire"

Résolument emprunt de mauvaise foi, la divinité dite suprême du panthéon local déroule avec sa gouaille ses commentaires sur l'aventure, et fait mine de se désintéresser de l'héroïne Fenyx, lui qui est pourtant si prompt à copuler avec toutes les espèces terrestres.

Cette mise en bouche aura tout de même le mérite de planter le décor, et de nous rappeler qu'il faudra donc rendre leurs pouvoirs aux dieux de cet univers pour tenter de défaire le Titan devenu fou, non sans croiser au passage quelques têtes connues de la mythologie grecque. Pour peu que vous ayez déjà lu notre premier retour sur le titre, vous savez que nous attendons donc avec curiosité la sortie d'Immortals Fenyx Rising, prévu le 3 décembre prochain sur Google Stadia, PC, PS4, PS5, Switcj, Xbox One et Xbox Series X/S.

Pour ceux qui voudraient se faire leur propre idée, une démo est gratuitement disponible sur Google Stadia jusqu'au 29 octobre, c'est par ici que les choses se passent !

Le minotaure... Le minotaure c'est jamais qu'une grosse vachette montée sur deux pieds, hein! C'est pas ça qui va m'empêcher d'dormir !