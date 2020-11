Dragon Ball Z Kakarot : Le DLC "A New Power Awakens Part 2" se montre et détaille son gameplay

Les joueurs de Dragon Ball Z : Kakarot auront la possibilité de se procurer le chapitre additionnel "A New Power Awakens - Part 2" à partir de demain. En attendant, l'éditeur du jeu leur donne la possibilité d'en voir et apprendre plus au sujet de ce DLC.

Comme indiqué précédemment, le deuxième chapitre additionnel de Dragon Ball Z : Kakarot sera mis en ligne demain, 17 novembre. À quelques heures de cette sortie, Bandai Namco Entertainment a diffusé une bande-annonce qui lui est entièrement consacrée et communiqué des informations à propos de ce contenu additionnel.

Dans ce nouveau chapitre, il est donc question du retour sur Terre de Freezer, cette fois accompagné de son armée. Et même si la base de la trame est inspirée par le film Dragon Ball Z : La Résurrection de F, l'éditeur japonais précise qu'il est ici question d'une histoire originale, créée pour coller avec ce qui est raconté dans le jeu de base. Ce DLC permettra par exemple d'affronter à nouveau le Ginyû Tokusentai.

Entre tradition et modernité

Pour ce qui est des combats dans lesquels le joueur peut affronter une horde de soldats de Freezer, BNE affirme qu'il ne s'est pas contenté d'ajouter une grande quantité d'ennemis à l'écran. L'éditeur explique qu'il a apporté des modifications à l'intelligence artificielle des ennemis, aux effets visuels ou encore aux compétences afin que ces combats soient fidèles à l'oeuvre originale tout en proposant un gameplay plaisant.

L'éditeur nippon explique par exemple que dans le cadre des combats contre des hordes, les Combinaisons Z permettent d'éliminer de grands nombres d'ennemis en une seule fois. Et le nombre d'ennemis rayés de la carte dépendra de la grandeur du combo effectué avant de lancer une Combinaison Z. Bien évidemment, il faudra attendre d'essayer ce DLC pour pouvoir jauger de la véracité des déclarations de Bandai Namco.

À noter qu'en plus de parler de "A New Power Awakens - Part 2," BNE a indiqué que le troisième et dernier chapitre additionnel téléchargeable proposera une toute nouvelle histoire. Cette dernière est toujours en développement et l'éditeur explique qu'il compte l'annoncer l'année prochaine. Le rendez-vous est pris.

Pour rappel, "A New Power Awakens - Part 2" ne peut être obtenu qu'en achetant le Season Pass de Dragon Ball Z : Kakarot ou en se procurant le pass "A New Power Awakens Set."