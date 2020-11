Call of Duty Black Ops Cold War : On a joué en 8K / 60fps / Ultra / Ray Tracing, vidéo et impressions

Dans la série "je fais chauffer mon PC", voici aujourd'hui ce que donne le tout dernier "Call of" en 8K avec toutes ses options graphiques à fond, Ray Tracing inclus, sur un ordinateur équipé de la plus puissante RTX 3090 du marché !

Sur PC, on ne rigole plus ! Voici venu le temps de la 8K grâce au pouvoir magique du DLSS (vous savez, l'IA qui upscale l'image à merveille).

Dans notre vidéo ci-dessus qui montre la première mission du solo de Call of Duty Black Ops Cold War, vous pourrez voir le nombre de FPS en temps réel en haut à droite, ainsi que la quantité astronomique de VRAM utilisée pour gérer une telle résolution.

DLSS et Ray Tracing sont dans un bateau

Que vous dire au niveau du ressenti visuel ? Eh bien que c'est assez fou, la profondeur de l'image due à la densité de pixels hors norme apporte un sentiment de présence décuplé. Mais sachez que sur un écran 65 pouces (le QLED 8K Q800T de Samsung en l'occurrence), il est impératif d'être à moins d'1m50 pour profiter à 100% du piqué de l'image qui est pour rappel quatre fois supérieure à la 4K.

Vous l'aurez donc compris, l'intérêt de la 8K est bien réelle en configuration rapprochée, mais très discutable dans un salon avec une distance écran-utilisateur "normale" (3 ou 4 mètres), car cela implique l'achat d'une TV d'une taille bien supérieure, disons 82 pouces et plus... qui ne trouvera jamais sa place chez le commun des mortels.

La configuration du PC de TEST :

Processeur : i9 9900K

: i9 9900K Carte graphique : RTX 3090 ROG STRIX O24G GAMING

: RTX 3090 ROG STRIX O24G GAMING Mémoire : 16 Go de RAM

Pour rappel, Call of Duty Black Ops Cold War est disponible depuis le 13 novembre, et notre TEST ne devrait plus trop tarder... (on a reçu le jeu très en retard, alors on fait ce qu'on peut).

Sur ce, bon visionnage en 8K mais "seulement" à 30 FPS, car oui, il est impossible de capturer cette énorme résolution à 60 FPS à l'heure actuelle. Ainsi va la vie.