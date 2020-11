Xbox Series X|S : Microsoft parle d'un lancement historique avec des statistiques surprenantes

Plus tôt cette semaine, Phil Spencer se félicitait du succès rencontré par les Xbox Series X|S au cours de leurs 24 premières heures de commercialisation. Aujourd'hui, la firme de Redmond ajoute quelques détails supplémentaires au tweet de son patron.

À voir aussi : Xbox Series X : Une nouvelle publicité donne un méchant coup de vieux

Microsoft vient de publier un article sur le Xbox Wire dans lequel il revient sur le lancement mondial des Xbox Series X|S et plus particulièrement leurs 24 premières heures sur le marché. Comme le disait Phil Spencer sur Twitter, le constructeur américain affirme que ces nouvelles consoles ont réussi le meilleur lancement de l'histoire de la marque Xbox.

Ce lancement, réalisé dans 40 pays simultanément, a donné lieu à plusieurs statistiques intéressantes que Microsoft s'est fait un plaisir de partager :

Microsoft a vendu plus de consoles en 24h que pendant les 24 premières heures de toutes les précédentes Xbox.

La Xbox Series S a apporté le plus haut pourcentage de nouveaux joueurs de l'histoire des lancements de consoles Xbox.

Au cours de ces 24 premières heures, 3.594 jeux différents, issus de quatre générations, ont été utilisés sur Xbox Series X|S. Il s'agit logiquement du plus grand nombre de jeux utilisés de l'histoire des lancements de consoles Xbox.

70% des Xbox Series X|S sont liées à des abonnements Xbox Game Pass (nouveaux et anciens).

Que signifient ces chiffres ?

Ces statistiques soulignent plusieurs points. Le premier est que le prix abordable de la Xbox Series S est clairement un argument de vente pour le grand public. Preuve en est, elle a attiré un nombre important de personnes qui ne jouaient pas sur console Xbox précédemment.

La dernière statistique prouve à nouveau l'intérêt que génère le Xbox Game Pass. Près des trois quarts des premiers acheteurs de Xbox Series X|S utilisent le service de Microsoft. Reste maintenant à voir s'ils resteront sur la durée et si ce pourcentage se maintiendra au fur et à mesure que le nombre de consoles vendues augmentera. La situation rappelle en tout cas l'importance que joue le Xbox Game Pass dans la stratégie de Microsoft.

Enfin, le nombre de jeux différents utilisés montre que la rétrocompatibilité sert et que des joueurs ont utilisé leur toute nouvelle console pour lancer un jeu de la première Xbox. Cela étant dit, il est évidemment possible de se demander la durée des parties sur les jeux les plus anciens.

Malheureusement pour les curieux, Microsoft n'a pas communiqué les chiffres précis de vente de ses nouvelles consoles. Mais cela fait longtemps que le constructeur américain ne communique plus de tels chiffres. À titre d'information, Microsoft avait annoncé avoir vendu plus d'un million de Xbox One pendant ses 24 premières heures sur le marché en 2013. Plus d'un million de Xbox Series X|S ont donc trouvé preneur.

Que vous inspirent ces statistiques ? Vous surprennent-elles ? Vous êtes-vous procuré une des deux Xbox Series ? Si oui, laquelle ? Et quelle est votre opinion à son sujet ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.