Everywhere : Le prochain jeu du producteur de GTA opte pour l'Unreal Engine

Pour le moment, le nouveau projet de Leslie Benzies n'en est qu'au stade des intentions, et nous n'avons rien vu. Malgré tout, son studio a jugé important de nous apprendre ce vendredi 13 novembre 2020 que le développement va changer de crèmerie.

Build A Rocket a annoncé qu'Everywhere ne serait plus développé sous le Lumberyard d'Amazon, mais l'Unreal Engine. Le studio fondé par Leslie Benzies en 2017, ex-producteur de la série GTA parti en mauvais terme en 2016, en profite pour rappeler que les structures d'Edimbourg et Budapest recrutent toujours pour différents postes - mais surtout pour coder en Hongrie.

Big News - EVERYWHERE is now on Unreal Engine!



We're hugely excited about harnessing this powerhouse tech to create amazing new worlds, and are actively hiring in all disciplines in Edinburgh and Budapest. Hit the link and apply today!https://t.co/MoZ7Ztr2lK pic.twitter.com/BP71MB7gUi - Everywhere (@everywhere_game) November 13, 2020

Grande nouvelle - EVERYWHERE est maintenant sur Unreal Engine !



Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'exploiter cette technologie puissante pour créer de nouveaux mondes incroyables, et nous recrutons activement dans toutes les disciplines à Édimbourg et à Budapest. Cliquez sur le lien et postulez dès aujourd'hui!

La société, qui comprend déjà plus de 130 employés, dont des vétérans ayant oeuvré sur de grosses productions, promet avec Everywhere un jeu en monde ouvert futuriste d'une grande ambition. Elle a reçu un investissement de plus de 35 millions d'euros il y a quelques mois, une partie provenant de Netease. Ne reste plus qu'à voir ce qui sera fait avec le moteur dont nous avons eu un aperçu en mai dernier.