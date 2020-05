PS5 : Epic Games présente l'Unreal Engine 5 avec une démo en temps réel QUI CASSE LES YEUX !

Si l'Inside Xbox n'a pas, selon vous, réussi à montrer de quoi allait être capable la prochaine génération de machines, peut-être qu'Epic Games parviendra à vous convaincre avec un aperçu de ce que son prochain moteur 3D promet.

L'Unreal Engine 5 existe, il sera compatible PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One, Mac, iOS et Android. Et, s'il n'est pas prévu pour être déployé, en version preview pour les développeurs, avant début 2021, Epic Games a déjà de quoi vous ouvrir les yeux sur le futur.

C'est avec une vidéo absolument époustouflante, présentée et commentée par le Technical Director of Graphics Brian Karis et le Special Projects Art Director Jerome Platteaux, que l'on découvre ses possibilités aujourd'hui.

Intitulée Lumen in the Land of Nanite, cette démo tournant en temps réel sur PS5 offre une qualité visuelle jamais vue grâce à deux technologies qui vont être introduites dans le nouveau moteur : Nanite, qui s'occuper de l'aspect géométrique, et Lumen, se chargeant de gérer les effets de lumière de façon dynamique.

Bon, maintenant, asseyez-vous. Respirez bien fort, visionnez, reluquez les images de notre galerie, et essayez de nous convaincre dans les commentaires que ces environnements photoréalistes détaillés à l'extrême et le rendu global ne sont pas d'une beauté hallucinante. Bon courage.