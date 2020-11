Une Nioh Collection annoncée sur PS5 pour février 2021

Le hasard a voulue que notre test du deuxième DLC de Nioh 2 paraisse ce vendredi 13 novembre, avec une question en suspens : à quand la suite. Le hasard a voulu que ce soit ce même jour, avec d'autres annonces.

Tom Lee, directeur créatif de la Team Ninja, a révélé que la dernière extension de Nioh 2, intitulée Le Troisième Samouraï, sera disponible le 17 décembre 2020. Une page se tournera pour le deuxième épisode d'une série qui pourrait être vue comme du Souls-like de plus, mais représente davantage, selon notre spécialiste de la souffrance au travail, Joniwan. Cet ultime DLC, qui emmènera encore votre avatar dans le passé.

Un éclair de lumière provenant de Sohayamaru emporte le protagoniste (ou la protagoniste si vous choisissez d'incarner une femme) dans le passé en tant que visiteur pour la troisième et dernière fois. C'est un retour dans le passé à l'endroit que sa mère évoquait du temps de sa jeunesse, la terre du légendaire être qui pourfendit un oni. Le passé d'Otakemaru, le secret de Sohayamaru et la vérité derrière le premier samouraï : voici les mystères qui vous seront révélés, avant que ce long voyage ne se termine dans un final grandiose.

Complet et PS5

Après cela, n'allez pas croire que Koei Tecmo va abandonner complètement les fans. On apprend en effet que le 5 février 2021, presque quatre ans jour pour jour après les débuts de la licence, en plus de l'arrivée de Nioh 2 Édition Complète (avec ses trois extensions) sur PS4 et PC, on pourra compter sur des rééditions et une compilation sur PS5, baptisée Nioh Collection. Celle-ci regroupera donc Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète.

Les deux jeux reviendront sur PS5 en 4K avec un frame rate pouvant grimper jusqu'à 120fps, avec des chargements super réduits. Les sauvegardes effectuées sur PS4 pourront se voir transférées sur PS5. Et pour des précisions sur d'éventuelles mises jour :

• Les joueurs qui possèdent Nioh 2 - Édition complète sur PS4 peuvent passer à Nioh 2 remastered - Édition complète sur PS5 sans coût supplémentaire.

• Les joueurs qui possèdent Nioh 2 sur PS4 peuvent passer au jeu de base sur PS5, Nioh 2 Remastered, et recevoir la version PS5 des extensions qu'ils possèdent sur PS4.

Les mises à jour pour les versions physiques PS4 du jeu ne sont disponibles que si vous possédez une console PlayStation 5 avec un lecteur optique Blu-ray Ultra HD. Pour obtenir une mise à jour vers la PlayStation 5, vous devrez insérer le disque du jeu PS4 dans le lecteur optique Blu-ray Ultra HD de votre console PlayStation 5, naviguer sur le hub du jeu et sélectionner l'offre correspondante pour télécharger la version numérique PS5 du jeu à laquelle vous pourrez ensuite jouer en insérant votre disque PS4 dans la console.

Si vous achetez une version numérique PS4 du jeu, il vous suffit de rejoindre le hub du jeu sur votre PS5 et de sélectionner l'offre correspondante pour télécharger la version PS5. Remarque : vous devrez vous connecter sur votre PS5 avec le même compte PlayStation Network que celui utilisé pour acheter la version PS4 du jeu. Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'acheter séparément Nioh 2 Remastered ainsi que les extensions de Nioh 2 pour PS5.

Vous savez tout, donc. Et nous aussi, sur l'emploi du temps de Joniwan à partir de février. Et dire qu'il nous criait ne pas savoir à quoi il jouerait avec la PS5 qu'il est parvenu à précommander... L'ORDURE !