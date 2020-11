Yakuza : Streets of Kamurocho à nouveau téléchargeable gratuitement temporairement

Il y a quasiment un mois de ça, SEGA créait la surprise en annonçant la sortie de Streets of Kamurocho, un petit spin-off de Yakuza inspiré par Streets of Rage. Proposé temporairement, le jeu a rapidement disparu de Steam. Les joueurs intéressés qui ont raté leur chance vont cependant avoir une seconde opportunité de le récupérer.

À lire aussi : Yakuza : Un livre en français pour tout savoir sur la saga et sa création

SEGA vient d'annoncer "qu'à la demande générale," il va ressortir Streets of Kamurocho sur Steam pendant plusieurs jours. À partir de ce soir, vendredi 13 novembre, à 18h heure de Paris, jusqu'au lundi 16 novembre à la même heure, les joueurs PC disposant d'un compte Steam pourront donc téléchargear Streets of Kamurocho gratuitement. Une fois cette période de disponibilité arrivée à son terme, les joueurs qui ont téléchargé le jeu pourront le conserver sans limite de temps.

Pour rappel, Streets of Kamurocho est un Beat 'em All en 2D inspiré par Streets of Rage (aussi bien en termes de gameplay que musicalement) se déroulant à Kamurochô et dans lequel le joueur peut incarner Kazuma Kiryu, Goro Majima ou Ichiban Kasuga (ce dernier doit être débloqué).

Deuxième chance

Le jeu ne propose qu'un niveau et repose sur un système de scoring. L'idée est de refaire le niveau plusieurs fois à la suite (la difficulté augmente progressivement) pour faire augmenter son score et ensuite envoyer ce dernier sur les Leaderboards du jeu.

Créé dans le cadre des festivités en ligne organisées par SEGA pour son 60e anniversaire, Streets of Kamurocho a été développé par Empty Clip Studios, le studio derrière Dead Island Retro Revenge, un autre demake. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si SEGA compte pousser le concept plus loin et en faire un jeu à part entière.

Aviez-vous réussi à télécharger Streets of Kamurocho ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Estimez-vous que la licence Yakuza se prête bien au genre du Beat 'em All 2D ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.