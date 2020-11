FIFA 21 : Une nouvelle fonctionnalité pour limiter temps de jeu et dépenses

Pour Electronic Arts, dans le collimateur de consommateurs et même des autorités de plusieurs nations depuis quelque temps maintenant, à cause des microtransactions assimilées à du jeu de hasard, l'heure est venue de mettre en pratique sa Charte du jeu positif. Et FIFA 21 sert d'exemple.

À voir aussi : FIFA 21 : Les versions PS5 et Xbox Series X|S pour décembre

Comme on peut l'apprendre sur le site officiel de FIFA 21, la fonctionnalité Temps de Jeu FIFA vient d'arriver par mise à jour ce jeudi 12 novembre sur PC et sera appliquée sur PS4 et Xbox One le 17 novembre, puis PS5 et Xbox Series X|S le 4 décembre prochain.

Temps de jeu FIFA vous permet de comprendre et de maîtriser votre pratique du jeu. Obtenez un aperçu du temps que vous passez dans FIFA 21, du nombre de matchs que vous disputez dans tous les modes de jeu de FIFA 21, des Points FIFA que vous achetez, du nombre de packs FUT que vous ouvrez, et fixez-vous des limites pour respecter vos objectifs.

En l'état, il s'agit donc d'un contrôle parental spécifique au jeu de football d'EA Sports. Tout sera comptabilisé et la personne en charge aura tout le loisir de limiter chacun des usages.

La mesure devrait démontrer la bonne foi de l'éditeur, qui ne renonce pas pour autant aux systèmes, fort lucratifs, mis en place depuis des années, notamment avec un FUT addictif au possible. Et qui lui ont valu une condamnation à payer 10 millions d'euros aux Pays-Bas.