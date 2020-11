Sony et Nintendo réagissent au lancement des Xbox Series X|S

D'un côté, les fans des différentes marques de consoles se livrent une guerre sans merci pour des raisons qui échappent au commun des mortels. De l'autre, les constructeurs entretiennent des relations bien plus cordiales malgré une concurrence commerciale acharnée. Le lancement des Xbox Series X|S a donné l'occasion d'en avoir une preuve supplémentaire.

Comme le savent tous ceux qui suivent l'actualité vidéoludique, Microsoft a lancé hier ses Xbox Series X|S dans le monde entier. Et parmi les messages de félicitations que le géant américain a reçus se trouvaient des tweets postés par des représentants des constructeurs concurrents. Nintendo, en la personne du président de Nintendo of America Doug Bowser, s'est fendu d'un petit message posté sur le compte Twitter personnel de ce dernier :

Congratulations to @Xbox @XboxP3 on the launch of Xbox Series X | S today. - Doug Bowser (@thetruebowser) November 10, 2020

Félicitations Xbox et Phil Spencer pour le lancement des Xbox Series X|S aujourd'hui.

PlayStation s'ambiance pour la sortie des nouvelles Xbox

De son côté, Sony, via le compte Twitter américain de PlayStation, a réalisé une approche plus décalée. En effet, la firme de Jim Ryan a félicité Xbox via une vidéo de Mortal Kombat 11, et plus particulièrement une vidéo de Jax effectuant son "attaque" Friendship.

Hermen Hulst, le président des Sony Worldwide Studios a relayé cette vidéo et l'a accompagnée d'un message :

Congratulations and best of luck to #Xbox for their launch. https://t.co/Hq0RIvJ9Rw - Hermen Hulst (@hermenhulst) November 10, 2020

Félicitations et tous mes voeux de réussite à Xbox pour leur lancement.

Les ondes étaient donc globalement positives dans l'industrie, pourtant hautement concurrentielle, du jeu vidéo. Et il y a fort à parier que Microsoft renverra l'ascenseur lorsque la PS5 (et la Switch Pro ?) sortira.

Que vous inspire cette situation ? Appréciez-vous que les constructeurs réagissent de la sorte ? Ou préférez-vous qu'ils s'ignorent ? Qu'ils se taclent à la gorge ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.