Xbox Series X|S : Le message de Phil Spencer à la France

C'est demain, mardi 10 novembre 2020, que seront lancées dans le monde entier les deux modèles de consoles nouvelle génération de Microsoft. En France aussi, même si cela s'annonce pour le moins compliqué - pas besoin de vous faire un dessin. Le Big Boss a un message pour nous.

Après un week-end placé sous le signe de "l'omelette du fromage", voilà qu'un autre américain plutôt joyeux a voulu s'adresser à nous, qui mangeons des escargots et des croissants - han han han.

C'est Phil Spencer, patron de la division Xbox qui a sur Twitter, adressé quelques mots, en commençant ainsi :

La France est connue pour sa diversité et son innovation.

Il parle, sans les nommer, mais en les mettant bien en évidence, des Xbox Series X et Series S, qui offriront des expériences convenant à chaque joueur. Il rappelle aussi l'existence, encore une fois sans les nommer, de Tell Me Why et Flight Simulator, nés de collaborations entre le géant américain et des studios bien d'chez nous.

La France est le berceau de nombreux studios et créateurs qui façonnent l'industrie avec des expériences captivantes et originales. Nous avons eu le plaisir de travailler avec Asobo et DontNod sur des titres d'une grande diversité qui ont montré le riche ecosystème du jeu vidéo français.

On rappelle que des festivités prendront place en ligne, ce mardi 10 novembre à partir de 20h. Pas d'annonces, juste un bon moment avec du jeu et des joueurs.