Sam & Max This Time It's Virtual dévoile du gameplay

Quelle semaine étonnante pour les amateurs de chiens policiers et de lapins frapadingues. Après que Sam & Max ont annoncé le retour repoudré de leur première saison, ils nous font l'honneur d'une démonstration de leurs futures prouesses en réalité virtuelle.

La licence n'avait plus fait parler d'elle depuis 2010. Et en août dernier, lors de l'Opening Night Live de la Gamescom 2020, le duo d'enquêteurs anthropomorphes né de l'imagination de Steve Purcell se rappelaient à notre bon souvenir en prévoyant des nouvelles aventures immersives à souhait, intelligemment baptisées Sam & Max This Time It's Virtual. Comme ça, sans en dire plus.

Sam, j'ai jamais crapahuté. Ça fait mal ?

Cette fois, c'est presque la bonne. Le studio Happy Giant, sûrement poussé par l'annonce de Sam & Max Save The World Remastered en début de semaine, a révélé du gameplay pour son aventure VR. Dans This Time It's Virtual, prévu pour 2021, sans qu'on sache sur quels supports, vous incarnerez une potentielle recrue de la Police Freelance. Les deux héros vous feront passer une batterie d'épreuves pour tester vote courage et vos réflexes. On peut, à première vue, penser qu'il s'agira d'une suite de mini-jeux débiles - escalade, tir, test de force, parcours du combattant... Reste à voir à quel point ceci nous amusera.