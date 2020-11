Sam & Max reviendront sauver le monde en version remasterisée sur Switch et PC

Si vous trouviez le calendrier des sorties de la fin 2020 un peu clairsemé et que vous pensiez que tout cela manquait de point and click et de remasterisations, il faut croire qu'un petit ange veille sur vous, au regard d'une sortie prévue le mois prochain.

Sam & Max Save The World Remastered a été annoncé sur PC (GOG et Steam) et Nintendo Switch, avec une date de sortie déjà calée au 2 décembre prochain. Au cas où, petite piqûre de rappel : il s'agit de la remasterisation de la première saison des aventures du chien détective et de son copain lapin époque Telltale, parue entre octobre 2006 et avril 2007. Le jeu sera proposé au prix de 16,79 euros et bénéficiera de sous-titres français avec des voix anglaises.

Les deux personnages loufoques nés du coup de crayon de Steve Purcell, qui s'étaient d'abord illustrés vidéoludiquement chez LucasArts avec l'inoubliable Sam & Max Hit the Road, sont désormais entre les mains de Skunkape Games. La structure est composée d'anciens du studio à qui l'on doit The Walking Dead, ayant travaillé sur l'original.

"J'en ferais pipi dans ma culotte... Si j'en avais une..."

Les infos données pour le moment sont que Sam & Max Save The World Remastered bénéficie d'un vrai ravalement de façade, avec des lumières dynamiques, une meilleure synchro labiale, un ratio d'image et une résolution étendus, de nouvelles musiques jazzy et même des contrôles alternatifs. Et même que tout cela peut se vérifier avec la bande-annonce ci-dessus et les screenshots dans notre galerie.

À noter que les deux autres saisons sont également en développement. On se demande tout de même si Hit the Road ne connaîtra pas le même destin que Day of the Tentacle, Grim Fandango ou Full Throttle. Avant que le duo ne s'aventure en réalité virtuelle avec This Time It's Virtual, une autre remasterisation d'un classique du point and click, pourquoi pas.