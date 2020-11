La Game & Watch Super Mario sort avec un bug de langues, Nintendo présente ses excuses

Les Xbox Series X|S ne sont pas les seuls hardware à sortir cette semaine. Nintendo va de son côté commercialiser sa petite Game & Watch à la gloire du mythique Super Mario Bros. Et malheureusement pour le constructeur japonais, une erreur est passée entre les mailles du filet.

Nintendo commercialisera le 13 novembre prochain sa petite console Game & Watch : Super Mario Bros. Et à l'approche de la sortie de la machine, le constructeur japonais a diffusé un communiqué sur son site officiel dans lequel il révèle que la version finale du produit contient une erreur affectant les sous-titres (dont les sous-titres en français) affichés lorsqu'une chanson est lancée dans la Game & Watch :

Remarque : nous souhaitons vous faire part d'une erreur affectant l'une des 35 animations de l'horloge numérique de la console Game & Watch: Super Mario Bros. Malheureusement, la chanson « Mario Drawing » (chantée en anglais seulement), qui est accessible en maintenant le bouton A enfoncé, présente des sous-titres dans la mauvaise langue si l'allemand, l'espagnol, le français ou l'italien a été sélectionné à l'écran-titre.



Cette erreur n'affecte pas l'anglais, le japonais et le néerlandais. Cependant, il est possible de modifier la langue des sous-titres à tout moment pendant la lecture de la chanson. Il n'est possible de modifier la langue du texte que pour la chanson « Mario Drawing ».



Cette erreur n'affectera pas la date de lancement de la console Game & Watch: Super Mario Bros., maintenue au 13 novembre. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

Un bug très européen

Visiblement découvert trop tardivement pour être corrigé avant la commercialisation du produit, ce bug sera donc présent dans les Game & Watch : Super Mario Bros. que recevront les consommateurs français à partir de vendredi prochain. Ces derniers vont donc devoir faire avec.

Pour info, il est nécessaire de passer les sous-titres en espagnol sur l'écran titre de la console pour bénéficier des sous-titres en français pendant la chanson concernée. Lorsque le français est sélectionné sur l'écran titre de la console, les sous-titres de la chanson apparaissent en allemand. Voilà donc une précision qui méritait d'être apportée.

Pour rappel, en plus de ses fonctionnalités de montre, la console Game & Watch: Super Mario Bros. inclut les versions complètes de Super Mario Bros. et Super Mario Bros. : The Lost Levels, ainsi qu'une version spéciale Mario du jeu Game & Watch Ball.