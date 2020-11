Xbox Game Pass : Halo, Final Fantasy nous connectent tous au mois de novembre

Alors que les Xbox Series X et S font dès aujourd'hui leur entrée dans le salon des plus fortunés et prompt à marteler la touche F5, Microsoft en profite avec un sens du timing digne d'un métronome pour rappeler son offre d'abonnement pléthorique, qui vous fera vite oublier les prochaines semaines confinées.

Si les joueurs sûrs peuvent déjà profiter depuis une poignée de jours du stratosphérique Celeste, le constructeur américain pense déjà aux abonnés du Xbox Game Pass, qui auront besoin d'alimenter leurs consoles de nouvelle et actuelle génération en titres divers et variés.

Voici donc la seconde salve automnale du Xbox Game Pass, désormais accessible sur Xbox Series :

9 novembre

Gears Tactics (Android et consoles)

10 novembre

12 novembre

17 novembre

19 novembre

Bien entendu, Microsoft ne manque pas l'occasion de rappeler que les jeux de l'EA Play intégreront sous peu son abonnement, mais également que les abonnés à la formule Game Pass Ultimate pourront dès aujourd'hui profiter du cloud gaming sur les plateformes Android, avec Dragon Age Inquisition, Madden NFL 20, Mass Effect : Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Les Sims 4 et Unravel 2. Pour profiter des titres EA Play, les PCistes devront patienter jusqu'au 15 décembre. Alors, heureux ?

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud exige 12,99 euros par mois (le premier à 1 euro).